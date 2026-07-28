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Kinh doanh

Vinhomes xuất hiện giao dịch thỏa thuận gần 2.900 tỷ

  • Thứ ba, 28/7/2026 15:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cổ phiếu VHM của Vinhomes trở thành tâm điểm phiên 28/7 khi ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 22 triệu cổ phiếu trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Khối ngoại sang tay thỏa thuận hơn 5,4% vốn Vinhomes cho nhà đầu tư trong nước. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 28/7 với diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp khiến chỉ số đánh mất hơn 30 điểm. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường trong phần lớn thời gian buổi sáng khi áp lực chốt lời chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Bước ngoặt xuất hiện từ cuối phiên sáng khi lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt, lan tỏa mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền tập trung ở các nhóm chứng khoán, bán lẻ, công nghệ, bất động sản, ngân hàng và thép, giúp chỉ số nhanh chóng đảo chiều và duy trì đà tăng đến hết phiên giao dịch.

Dù vậy, thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự bùng nổ. Tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 17.300 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của giai đoạn gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang duy trì trạng thái quan sát, trong khi nhà đầu tư chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 11,61 điểm (+0,7%) lên 1.680,62 điểm; HNX-Index tăng 0,1 (+0,1%) lên 269,45 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,52 điểm (-0,4%) xuống 125,74 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về bên mua với 383 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 862 mã giữ tham chiếu và 304 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá, chỉ có 7 mã giảm và 2 mã đứng giá, qua đó giúp chỉ số VN30 tăng hơn 17 điểm lên 1.824 điểm.

Động lực chính kéo chỉ số VN-Index đi lên đến từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG (+3,2%), MBB (+2,3%), VHM (+0,7%), VNM (+2,9%), BID (+1,2%), MWG (+3%), MSN (+2,8%), BSR (+2,3%), SSI (+4,6%) và VIC (+0,1%). Trong đó, nhóm thép, chứng khoán và bán lẻ đồng loạt khởi sắc đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực cản bước VN-Index vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu riêng lẻ. VJC giảm 2,1% và là mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index, theo sau là LPB (-0,9%), VBB (giảm sàn), HDB (-0,8%), BVH (-1,6%), SAB (-1%), SHB (-0,4%), PHR (-3,5%), BVB (-2,8%) và NT2 (-2,8%).

Điểm đáng chú ý trong phiên là động thái của khối ngoại khi quay trở lại bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn giá trị bán ròng đến từ giao dịch thỏa thuận hơn 22,2 triệu cổ phiếu VHM với tổng giá trị xấp xỉ 2.900 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu sang tay này tương đương khoảng 5,4% lượng cổ phiếu VHM đang lưu hành.

Dù chịu áp lực bán ròng quy mô lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, VHM vẫn tăng 0,7% và nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực cho đà hồi phục của VN-Index.

Ngoài VHM, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay còn bán ròng tại VPB với giá trị khoảng 55 tỷ đồng và NVL khoảng 47 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 241 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ với 172 tỷ đồng và VNM với 130 tỷ đồng.

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Minh Khánh

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