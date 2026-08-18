Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp điều tra sự cố Vietnam Airlines ở Munich

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không và Vietnam Airlines khẩn trương phối hợp điều tra, rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện, khai thác và bảo dưỡng tàu bay.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh trở lại Munich, có khả năng tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh, đồng thời có cảnh báo về áp suất lốp. Ảnh: The Aviation Herald.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) liên quan đến sự cố chuyến bay VN34, sử dụng tàu bay VN-A867, xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich, Đức.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức, cùng các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin, tham gia quá trình điều tra theo quy định.

Cục Hàng không đồng thời được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đối với hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Cơ quan này phải cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, đồng thời có trách nhiệm báo cáo kịp thời kết quả điều tra của nhà chức trách Đức và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Đức, nhà sản xuất tàu bay và động cơ để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Hãng cũng phải rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay, đồng thời thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Bộ Xây dựng cho biết các yêu cầu mới được đưa ra nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự. Cơ quan này giao Cục Hàng không và Vietnam Airlines khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Hàng không, ngày 15/8, chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines có hành trình từ Munich đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Máy bay cất cánh lúc 11h57 UTC, tương đương 13h57 giờ địa phương và 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, hệ thống trên máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan khả năng tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh, đồng thời có cảnh báo về áp suất lốp. Tổ lái đã thông báo tình hình cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Trong quá trình xử lý, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất đưa toàn bộ hành khách xuống máy bay bằng xe thang, sau đó di chuyển vào nhà ga an toàn. Tàu bay được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Tổng cộng 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Đến chiều 16/8, Vietnam Airlines cho biết đã sắp xếp phương án hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên VN34 bằng các chuyến bay của hãng và các hãng hàng không khác. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hãng bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết cho hành khách.

Theo Cục Hàng không, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân vụ việc theo Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp và tham gia công tác điều tra.