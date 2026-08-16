1 giờ căng thẳng trên chuyến bay Vietnam Airlines gặp sự cố ở Munich

Một hành khách cho biết khoang máy bay trở nên căng thẳng khi tổ bay thông báo sự cố kỹ thuật và hướng dẫn hành khách các tư thế an toàn trước khi quay lại Munich.

Đến chiều tối 16/8 (giờ Việt Nam), toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội đã được Vietnam Airlines bố trí phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của hãng và các hãng hàng không khác.

Trong thời gian chờ hành trình mới, hãng cho biết đã bố trí lưu trú, ăn uống, đi lại và các hỗ trợ cần thiết. Một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh lịch trình tiếp tục được Vietnam Airlines hỗ trợ.

Trước đó, đêm 15/8, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 đã phải quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh với lý do kỹ thuật.

1 giờ căng thẳng, áp lực

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Rose Nguyễn, một hành khách trên chuyến bay, cho biết gia đình chị lên máy bay với tâm lý của một chuyến trở về Việt Nam bình thường. Tuy nhiên, ngay trong quá trình cất cánh, chị nhận thấy máy bay lấy đà lâu hơn thường lệ và sau đó xuất hiện một số tiếng động bất thường.

Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, cơ trưởng thông báo máy bay gặp sự cố kỹ thuật, tổ bay sẽ thực hiện các quy trình cần thiết trước khi quay lại Munich để kiểm tra và đảm bảo an toàn.

Theo lời kể của chị Rose, thông báo này khiến không khí trong khoang thay đổi rõ rệt. Hành khách bắt đầu trao đổi nhỏ với nhau và đặt câu hỏi về tình trạng máy bay, trong khi tổ tiếp viên cố gắng duy trì trật tự và trấn an hành khách.

Sau đó, tiếp viên phát nước uống, hướng dẫn hành khách đọc lại các quy định an toàn và phổ biến cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp. Các hướng dẫn bao gồm vị trí cửa thoát hiểm, tư thế cúi người khi máy bay hạ cánh và cách bảo vệ đầu.

Hình ảnh từ bên trong cabin khi các xe thang đang tiếp cận với máy bay. Ảnh: NVCC.

Chị Rose cho biết điều khiến chị nhớ nhất là việc các tiếp viên liên tục hô "Keep down" để hướng dẫn hành khách thực hiện tư thế an toàn.

Theo hành khách, đó là lúc cảm giác căng thẳng trở nên rõ rệt nhất. Dù giọng nói của các tiếp viên vẫn được duy trì đều đặn, chị nhận ra những người đang đứng phía trước khoang cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ.

Ở phía dưới, gần như toàn bộ hành khách giữ im lặng và tuân thủ hướng dẫn. Không có cảnh chen lấn hay la hét. Mỗi người dường như cố gắng tự kiểm soát nỗi sợ của mình để không khiến những người xung quanh thêm hoảng loạn.

Trong lúc máy bay bay vòng và xả nhiên liệu để chuẩn bị cho việc quay lại sân bay, chị Rose còn xuất hiện cơn chóng mặt, có cảm giác gần như sắp ngất. Chị cố nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và giữ vẻ bình tĩnh để không khiến những hành khách xung quanh thêm lo lắng. Khi máy bay đã hạ cánh an toàn, chị mới vỡ òa nhẹ nhõm.

"Chúng ta thường chỉ thật sự hiểu giá trị của một cuộc sống bình thường sau khi đã đứng rất gần với sự bất thường", vị khách nhấn mạnh.

Phi hành đoàn đã bình tĩnh dù áp lực rất lớn

Theo thông tin từ các nguồn hàng không chuyên ngành, chiếc Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867 đã bay vòng sau khi cất cánh rồi quay lại Munich. Máy bay sau đó hạ cánh trên đường băng 26R và lực lượng cứu hỏa, cứu nạn sân bay được triển khai hỗ trợ.

Một số nguồn tin cũng đề cập khả năng máy bay gặp hư hại ở khu vực đuôi và hệ thống càng, lốp sau sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân và mức độ hư hỏng cụ thể vẫn cần chờ quá trình kiểm tra, điều tra của các cơ quan liên quan.

Vietnam Airlines khẳng định toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn. Hãng đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể của sự cố.

Hiện, chị Rose cho biết không muốn đưa ra kết luận hay quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào khi quá trình kiểm tra chưa hoàn tất.

Chị cũng dành lời cảm ơn tới cơ trưởng, cơ phó, tổ bay và tổ tiếp viên VN34 vì đã xử lý tình huống, hướng dẫn hành khách và đưa máy bay trở lại Munich an toàn. "Trong một thời khắc mà chính các anh chị cũng phải chịu áp lực rất lớn, họ vẫn phải đứng trước hàng trăm con người và làm công việc của mình", chị nói thêm.

Máy bay vừa thoát ly khỏi đường băng đã được lực lượng ứng trực sẵn tiếp cận hỗ trợ. Ảnh: The Aviation Herald.

Trong thời gian máy bay bay vòng trên bầu trời Munich để xử lý tình huống, chị Rose còn chú ý đến một chi tiết khác: Các nữ tiếp viên đều tháo giày cao gót để thuận tiện hơn trong việc di chuyển và ứng phó nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Theo lời kể của chị, cơ trưởng cũng nhiều lần yêu cầu hành khách tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn và giữ bình tĩnh, đồng thời cảnh báo quá trình hạ cánh có thể xảy ra va chạm mạnh.

"Quý khách vui lòng tuân thủ mọi quy định và sự sắp xếp của phi hành đoàn. Khi hạ cánh có thể có va đập mạnh hoặc tình huống xấu nhất có thể lộn vòng, nên mọi người hãy cố gắng bình tĩnh nhất có thể", chị Rose thuật lại lời cơ trưởng khi đó.