Diều gắn đèn chớp khiến loạt tàu bay không thể hạ cánh Tân Sơn Nhất

Vật thể bay nghi là diều gắn đèn chớp xuất hiện trên đường tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất tối 14/8 khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh.

Máy bay phải bay vòng, chưa thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất như lịch trình. Ảnh chụp màn hình.

Theo dữ liệu Flightradar24, tối ngày 14/8, chuyến bay SPQ983 của Sun PhuQuoc Airways từ Đà Nẵng đi TP.HCM đã phải bay chờ 2 vòng mới có thể hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h42.

Tương tự, chuyến bay EK392 từ Dubai đến TP.HCM cũng phải bay vòng chờ khoảng 4 vòng trên không, hạ cánh sân bay lúc 20h53.

Đáng chú ý, chuyến bay VN595 từ Hong Kong (Trung Quốc) về TP.HCM đã phải bay chờ rồi chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cam Ranh.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết nguyên nhân khiến việc hạ cánh ở Tân Sơn Nhất của nhiều tàu bay bị gián đoạn là do khoảng 19h47, có vật thể bay nghi là diều có gắn đèn chớp được phát hiện tại khu vực phường Tây Thạnh, ở độ cao khoảng 400 m, nằm trên đường máy bay tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu tạm thời áp dụng lệnh Ground Stop (GST) đối với các chuyến bay khởi hành từ những sân bay khác đến Tân Sơn Nhất. Các chuyến bay thời điểm đó chưa cất cánh phải tiếp tục chờ tại sân bay khởi hành.

Khi nguy cơ đối với hoạt động hàng không được loại trừ, việc khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất đã trở lại bình thường. Hiện, các đơn vị liên quan đang thống kê hậu quả của sự việc.

Đáng chú ý, đây là sự cố nối tiếp sự cố tương tự ngày 11/8 vừa qua khi phương tiện bay không người lái (UAV/drone) được phát hiện 2 lần tại khu vực gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay trong quá trình khai thác tại Tân Sơn Nhất khi sân bay phải tạm dừng tiếp thu tàu bay trong 2 giờ để bảo đảm an toàn hàng không.