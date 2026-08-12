73 chuyến bay ảnh hưởng vì sự cố Tân Sơn Nhất bị drone xâm nhập

Hai lần phát hiện UAV/drone tại khu vực Tân Sơn Nhất tối 11/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm ngừng cất, hạ cánh 2 lần vì drone xâm nhập tối ngày 11/8. Ảnh: VATM.

Ngày 11/8, phương tiện bay không người lái (UAV/drone) được phát hiện 2 lần tại khu vực gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong khoảng hơn 2 giờ, từ 18h đến 20h.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay trong quá trình khai thác tại Tân Sơn Nhất khi sân bay phải tạm dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn.

Phải bay chờ, chuyển hướng hạ cánh

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, hơn 50 chuyến bay phải bay chờ. Trong số này, 27 chuyến đã chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ lái về việc phát hiện UAV/drone, các cơ sở điều hành bay của VATM triển khai phương án xử lý theo quy định. Hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế.

Các chuyến bay chuẩn bị cất cánh được yêu cầu tạm dừng chờ trong thời gian đánh giá tình hình, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ tại những khu vực phù hợp.

Trước tình huống bất thường, Cơ sở Điều phối luồng không lưu triển khai các biện pháp quản lý luồng không lưu (ATFM) phù hợp với năng lực khai thác thực tế của Tân Sơn Nhất.

Theo Trung tâm Quản lý luồng không lưu, 71 chuyến bay có kế hoạch đến Tân Sơn Nhất được cấp CTOT (Calculated Take-Off Time - giờ cất cánh tính toán) để điều tiết luồng bay do ảnh hưởng của UAV.

Liên tục thay đổi phương án điều hành

Trong lần phát hiện UAV đầu tiên, biện pháp Ground Stop (GST), tức tạm dừng các chuyến bay khởi hành từ những sân bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất, được áp dụng từ 18h25.

Sau đó, căn cứ diễn biến tình hình và mật độ hoạt động bay, VATM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất triển khai Ground Delay Program (GDP).

Đây là biện pháp quản lý luồng không lưu nhằm giữ tàu bay tại mặt đất và sắp xếp lại thứ tự khởi hành, qua đó giảm tải cho sân bay đến khi năng lực khai thác bị hạn chế.

Năng lực khai thác của Tân Sơn Nhất được điều chỉnh từ 0 chuyến/giờ trong thời gian tạm ngừng tiếp thu tàu bay, sau đó tăng lên 24 chuyến/giờ khi điều kiện cho phép. Mục tiêu là giải phóng các tàu bay phải chờ trong giai đoạn dừng tiếp thu và hạn chế phát sinh thêm các chuyến bay phải bay chờ.

Tuy nhiên, sau khi Tân Sơn Nhất bắt đầu tiếp thu tàu bay trở lại, khoảng 19h34, UAV tiếp tục được phát hiện lần thứ hai.

Các biện pháp GST và GDP một lần nữa được triển khai. Phạm vi GST cũng được mở rộng tới một số sân bay có liên quan nhằm kiểm soát lưu lượng tàu bay, tránh tạo thêm áp lực cho khu vực Tân Sơn Nhất trong thời gian năng lực khai thác bị hạn chế.

Trên cơ sở năng lực khai thác được xác định theo từng thời điểm, Trung tâm Điều phối luồng không lưu tính toán và phân bổ CTOT trên hệ thống ATFM Portal. Công cụ này giúp phân bổ thời điểm khởi hành của tàu bay tại các sân bay đi, phù hợp với năng lực tiếp nhận tại sân bay đến.

VATM cũng chủ động liên hệ với các cơ sở điều phối luồng không lưu trong khu vực, trong đó có Bangkok (Thái Lan) và Sanya (Trung Quốc), để thông báo tình hình và đề nghị tuân thủ CTOT được cấp đối với các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất bị hạn chế, các phương án điều hành được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế.

Một số chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được tổ chức bay chờ trước khi hạ cánh. Với những trường hợp cần thiết, tàu bay được điều hành chuyển hướng đến sân bay dự bị nhằm bảo đảm an toàn và phù hợp với nhu cầu khai thác của tổ lái.

VATM cho biết việc tổ chức bay chờ, chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị được thực hiện trên cơ sở phương thức quản lý luồng không lưu đã được nhà chức trách phê chuẩn, đồng thời căn cứ tình hình và năng lực khai thác thực tế tại từng thời điểm.

Việc triển khai đồng thời các giải pháp điều hành trực tiếp tại sân bay và điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát lưu lượng tàu bay, giảm áp lực tại Tân Sơn Nhất và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng dây chuyền đến các khu vực, đường bay và sân bay khác.

VATM khẳng định ưu tiên cao nhất trong quá trình xử lý tình huống là bảo đảm an toàn khai thác.