Giảm 20-50% giá dịch vụ hút hãng bay về Long Thành

ACV đề xuất đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1/12, chuyển dần các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất và giảm 20-50% giá một số dịch vụ để thu hút hãng bay.

Việc chuyển hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ được chia làm ba giai đoạn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có đề xuất đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1/12 với chính sách nhằm thu hút các hãng hàng không.

Đại diện ACV cho biết tiến độ thi công sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu được yêu cầu hoàn thành phần xây dựng chậm nhất trong tháng 9. Sau đó, sân bay sẽ chạy thử thiết bị, kiểm tra quy trình và diễn tập phối hợp giữa các đơn vị trước khi đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Ngoài các chính sách ưu đãi theo Thông tư 23, ACV đã xây dựng gói ưu đãi "Long Thanh Launch", dự kiến giảm 20-50% giá dịch vụ hàng không nhằm khuyến khích các hãng khai thác tại sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu vận hành.

Theo phương án ACV đề xuất, việc chuyển hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ được chia làm ba giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu, từ ngày 1/12/2026 đến hết tháng 3/2027, các hãng hàng không được khuyến khích mở đường bay quốc tế mới, tăng tần suất khai thác và phát triển vận tải hàng hóa tại Long Thành.

Trong thời gian này, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn phục vụ các đường bay quốc tế hiện hữu chưa chuyển sang sân bay mới, song dự kiến không cấp phép thêm các đường bay quốc tế mới.

Vietnam Airlines đã đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đến Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu và Manila, đồng thời mở đường bay nội địa đến Hà Nội. Vietjet đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Thanh Hóa.

Đến lịch bay mùa hè 2027 (28/3-30/10/2027), các đường bay dài đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á sẽ được chuyển sang Long Thành. Toàn bộ chuyến bay vận tải hàng hóa cũng dự kiến khai thác tại đây, trong khi Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các đường bay đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Từ lịch bay mùa đông 2027 (30/10/2027-25/3/2028), Long Thành sẽ tiếp nhận gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế. Một số đường bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác vẫn có thể tiếp tục hoạt động tại Tân Sơn Nhất.

Theo ACV, Vietnam Airlines, Vietjet và Vietravel Airlines đã thống nhất với lộ trình này. Các hãng hàng không quốc tế cũng đồng thuận nhưng đề nghị kế hoạch được công bố sớm để chuẩn bị lịch bay, nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Các hãng hàng không trong nước cũng kiến nghị được bảo lưu lịch sử sử dụng giờ cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất khi chuyển chuyến sang Long Thành.

ACV cho biết đã chuẩn bị 55 kịch bản vận hành thử từ tháng 9 đến tháng 11. Sân bay được dự báo phục vụ khoảng 350.000 hành khách trong tháng cuối năm 2026, tăng lên 8,76 triệu khách trong năm 2027 và hơn 26,2 triệu khách vào năm 2030.