Hé lộ tình hình kinh doanh chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận gần 61 triệu lượt hành khách trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.862 tỷ đồng, tương đương hơn 83% kế hoạch năm.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành lãi gần 6.000 tỷ sau nửa đầu năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cập nhật nhiều chỉ tiêu khai thác và kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, trong nửa đầu năm nay, hệ thống 22 cảng hàng không do ACV quản lý đã phục vụ gần 61 triệu lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 24 triệu lượt người, còn khách nội địa đạt gần 37 triệu lượt người.

Sản lượng hàng hóa, bưu kiện thông qua các cảng hàng không đạt gần 920.000 tấn, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần một nửa kế hoạch năm. Cùng thời gian, toàn hệ thống phục vụ an toàn gần 370.000 lượt cất, hạ cánh, tăng gần 5%.

Về kết quả kinh doanh, ACV ghi nhận doanh thu 10.745 tỷ đồng , tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.862 tỷ đồng , tương đương 84% kế hoạch năm. Doanh nghiệp cho biết đã nộp ngân sách Nhà nước 1.635 tỷ sau nửa đầu năm nay.

Trong lĩnh vực đầu tư, ACV cho biết tổng công ty đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Doanh nghiệp đang bám sát kế hoạch "180 ngày đêm tăng tốc", huy động nhân lực và thiết bị để hoàn thành các hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng công bố quyết định chuẩn y ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT ACV, giữ chức Bí thư Đảng ủy ACV nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong 6 tháng cuối năm, ACV đặt mục tiêu tiếp tục bảo đảm an toàn khai thác tuyệt đối, duy trì ổn định hoạt động toàn hệ thống và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược.

Trước đó, ACV đã đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng cho năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 22.239 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.713 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Doanh nghiệp cho biết kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro như biến động tỷ giá, căng thẳng địa chính trị, giá nhiên liệu, tình trạng thiếu tàu bay và áp lực chi phí đầu tư.

ACV cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là kiểm soát chi phí, tăng doanh thu phi hàng không, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.