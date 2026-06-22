Huy động hơn 7.300 người gấp rút thi công sân bay Long Thành

ACV cho biết các nhà thầu đang huy động hơn 7.300 nhân lực cùng hàng nghìn máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.

ACV phát động chiến dịch thi đua "180 ngày đêm tăng tốc" hồi đầu tháng 6 để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 22/6, ACV cho biết các đơn vị thi công đang tiếp tục bổ sung nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 3 - dự án xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ hoạt động hàng không tại sân bay Long Thành.

Theo ACV, lực lượng trên công trường hiện đã vượt 7.300 người, tăng khoảng 600 nhân sự so với đầu tháng. Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, doanh nghiệp cũng yêu cầu các nhà thầu rà soát năng lực tổ chức thi công, bổ sung thiết bị và đẩy nhanh công tác hồ sơ, nghiệm thu nhằm đảm bảo tiến độ đồng bộ giữa hiện trường và quản lý chất lượng.

Động thái này diễn ra sau khi ACV phát động chiến dịch thi đua "180 ngày đêm tăng tốc" hồi đầu tháng 6 để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Trong những tuần qua, các đơn vị tập trung kiểm soát tiến độ, huy động thêm nguồn lực và phối hợp thi công các hạng mục trọng điểm.

Theo ACV, trọng tâm hiện nay là kiểm soát các đường găng tiến độ, ưu tiên những hạng mục có tính kết nối và đồng bộ kỹ thuật, phục vụ mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Tính đến nay, giá trị thực hiện Dự án thành phần 3 đạt hơn 65.600 tỷ đồng , tương đương gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đã thực hiện hơn 56.300 tỷ đồng , tương đương khoảng 68% giá trị hợp đồng.

So với đầu tháng 6, tỷ lệ hoàn thành của các gói thầu xây lắp chính đã tăng thêm 3,35 điểm %, cho thấy tiến độ thi công đang được đẩy nhanh sau khi triển khai chiến dịch tăng tốc.

Một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng vừa hoàn thành là việc đóng điện từ trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vào trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ điện trung thế 22 kV. Hệ thống này được kỳ vọng đảm bảo nguồn điện ổn định cho hoạt động thi công, lắp đặt thiết bị, chạy thử và vận hành kỹ thuật tại dự án.

Dự án thành phần 3 là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành với 12 gói thầu xây lắp. Đến nay, nhiều gói thầu đã cơ bản hoàn thành, trong khi các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực cho những hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng và đường cất hạ cánh.

Trong đó, nhà ga hành khách - công trình trung tâm của sân bay Long Thành - đã hoàn thành phần kết cấu chính và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt trang thiết bị.

ACV cho biết dù khu vực đã bước vào mùa mưa, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo tiến độ dự án.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai, có công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn. Đây được định hướng là cảng hàng không trung chuyển quốc tế lớn nhất Việt Nam và khu vực.