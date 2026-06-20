Chi tiết 5 dự án gần 200.000 tỷ vừa được TP.HCM chốt đầu tư

TP.HCM dự kiến đầu tư xây dựng 5 dự án quy mô gần 199.000 tỷ đồng, trong đó có cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Tại kỳ họp thứ 3 (ngày 19/6), HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, TP.HCM đã xem xét và thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án hạ tầng giao thông chiến lược và 1 dự án cải tạo chỉnh trang “treo” suốt 20 năm qua. Các dự án này đều được đầu tư theo phương thức công - tư (PPP).

Trong đó, 4 dự án hạ tầng chiến lược bao gồm đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ); Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành), cùng nằm trong danh mục khởi công chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Hơn 93.000 tỷ làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp kết nối 2 khu vực, di chuyển chỉ trong 10 phút.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 93.000 tỷ đồng . Dự án có chiều dài hơn 14 km, gồm gần 1,9 km đường dẫn, 8 km đường vượt biển, 295 m đường kết nối từ cầu vào hầm và 3,85 km hầm vượt biển. Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với diện tích sử dụng đất và mặt nước hơn 169 ha.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư huy động 100% vốn để triển khai công trình, không sử dụng vốn Nhà nước trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 7 năm, trong đó, việc xây dựng được thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Liên danh đề xuất dự án gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh, cùng Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Vị trí dự kiến xây đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Cao tốc 6 làn xe nối đến sân bay Long Thành

Ngay lúc sân bay Long Thành đang trong giai đoạn "nước rút" để đưa vào khai thác cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, dự án cao tốc đô thị nối thủ phủ "resort" Hồ Tràm với sân bay cũng vừa được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư.

Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào khoảng 46.918 tỷ đồng , đã bao gồm lãi vay. Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Tuyến có chiều dài khoảng 42,07 km, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Điểm đầu kết nối vào đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển) tại xã Xuyên Mộc.

Tại các khu vực có dân cư sinh sống, định hướng phát triển đô thị, dự án được đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành. Đoạn đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu được thiết kế theo quy mô cao tốc 6 làn xe với phương án cầu cạn nhằm hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên.

Tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành (42 km) đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công trước dịp 2/7, đến năm 2029 có thể đón lượng khách du lịch quốc tế dồi dào cho Hồ Tràm từ sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo UBND TP.HCM, sân bay Long Thành được xác định là công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm, có vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Trong khi đó, Hồ Tràm - Xuyên Mộc hiện được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao với tiềm năng thu hút đầu tư lớn.

Tuy nhiên, kết nối giao thông trực tiếp giữa 2 khu vực hiện vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Việc đi lại chủ yếu dựa vào hệ thống đường hiện hữu với năng lực khai thác hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh và hiệu quả. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả khu vực Hồ Tràm lẫn sân bay Long Thành.

Như vậy, tuyến cao tốc khi hoàn thành kỳ vọng nối thông 2 khu vực, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển. Đây cũng là công trình kết nối các tuyến giao thông lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TP.HCM, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và khu du lịch, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.

Cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ đồng

Cầu Cần Giờ là công trình quan trọng, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ cũ và các khu vực lân cận, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu. Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn.

Trước đó, vào đầu năm, dự án đã được động thổ. Tại kỳ họp vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án này. Trong đó, tổng mức đầu tư sơ bộ sau điều chỉnh của toàn dự án là 13.300 tỷ đồng , tăng khoảng 148 tỷ so với chủ trương đã được phê duyệt trước đó. Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ nguyên là hơn 2.500 tỷ; dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ tăng lên hơn 10.800 tỷ đồng .

Trong 3 năm tới, khi cầu Cần Giờ hoàn thành, thời gian di chuyển đường bộ từ trung tâm thành phố về Cần Giờ theo hướng này sẽ còn khoảng 45-60 phút. Từ đây, kinh tế biển, du lịch và logistics gắn với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cùng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ có thêm dư địa phát triển

Để triển khai dự án, TP.HCM sẽ dùng 2 khu đất "vàng" ở trung tâm trị giá hơn 7.500 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT, gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng; phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây bãi xe - trung tâm thương mại ngầm tại Bến Bạch Đằng

Đây là các hạng mục thuộc khuôn khổ dự án đầu tư xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Theo kế hoạch, dự án được chia làm 2 khu đầu tư xây dựng.

Cụ thể, tại khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, đồng thời xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm. Cùng với đó là mở rộng bờ sông, kè dọc sông; và cải tạo, mở rộng không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Khu vực bến Bạch Đằng - nơi TP.HCM sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, đồng thời xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Còn tại khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội, TP.HCM xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng. Đồng thời, tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn dự kiến cải tạo thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện, song song với đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông).

Dự án cũng xây dựng không gian cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ, nhà đón khách tàu du lịch, hầm để xe; cũng như cải tạo nhà thép, kho hiện hữu.

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Tất Thành cũng được mở rộng lên 8-10 làn xe cùng với xây dựng hầm chui Hoàng Diệu. Cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với 6 làn xe, trong khi cầu Tân Thuận 2 được mở rộng lên 8 làn xe. TP.HCM cũng sẽ mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 29.317 tỷ đồng , trong đó 19.095 tỷ được thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố chi trả 10.222 tỷ đồng .

Xây chung cư 35-38 tầng tái định cư khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo

Mục tiêu của việc triển khai đầu tư chỉnh trang 2 dự án là tạo điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân. Các căn hộ được xây dựng chủ yếu phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029. Công trình dự kiến khởi công vào quý III, hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung các công trình hạ tầng còn thiếu, cải thiện cảnh quan đô thị, tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm thành phố.

Khu Mả Lạng còn được gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh, sẽ được xây khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo phương án chỉnh trang, tại khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án có diện tích khoảng 3,77 ha, trong đó sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 16.370 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm khoảng 10.928 tỷ đồng , tương đương gần 67% tổng vốn đầu tư.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện là đơn vị đề xuất dự án.