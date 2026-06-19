TP.HCM chốt chi gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối sân bay Long Thành

HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc đô thị nối Hồ Tràm đến sân bay Long Thành dài hơn 42 km, tổng vốn gần 47.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay ra khu vực ven biển. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại kỳ họp thứ ba khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 19/6, HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng chiều dài khoảng 42,07 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h. Điểm đầu kết nối đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển) tại xã Xuyên Mộc. Ngoài Xuyên Mộc, tuyến cao tốc cũng đi qua các phường, xã Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Hòa Hội. Tổng diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 416 ha.

Tại các khu vực có dân cư sinh sống và định hướng phát triển đô thị, dự án cũng sẽ đầu tư hệ thống đường song hành. Đoạn đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu được thiết kế theo quy mô cao tốc 6 làn xe với phương án cầu cạn nhằm hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 xây dựng nút giao kết nối ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, dài khoảng 2,27 km. Còn dự án thành phần 2 xây dựng đoạn tuyến từ Km2+270 đến nút giao ĐT.994 và hệ thống điều hành giao thông, dài khoảng 39,8 km.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng , đã bao gồm lãi vay. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% nguồn vốn để thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng, không sử dụng vốn nhà nước. Cơ cấu vốn dự kiến gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, thành phố dự kiến kết hợp sử dụng quỹ đất và một phần ngân sách Nhà nước. Theo phương án tài chính sơ bộ, giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 38.103 tỷ đồng , phần thanh toán từ ngân sách khoảng 8.815 tỷ đồng .

Các khu đất dự kiến sử dụng để thanh toán gồm khu đất Saigon Water Park trên đường Phạm Văn Đồng, khu đất 43 ha thuộc khu đô thị Trường Thọ, khu đất Nông trường Dừa cùng một số khu đất có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm như số 200 Võ Văn Tần, số 120 Trần Hưng Đạo và số 10 Hàm Nghi.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn năm 2026-2029.

UBND TP.HCM cho biết sân bay Long Thành được xác định là công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm, có vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Trong khi đó, Hồ Tràm - Xuyên Mộc hiện được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao với tiềm năng thu hút đầu tư lớn.

Tuy nhiên, kết nối giao thông trực tiếp giữa 2 khu vực hiện vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Việc đi lại chủ yếu dựa vào hệ thống đường hiện hữu với năng lực khai thác hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh và hiệu quả. Theo UBND TP.HCM, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả khu vực Hồ Tràm lẫn sân bay Long Thành.

Như vậy, tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển. Đây cũng là công trình kết nối các tuyến giao thông lớn đang triển khai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TP.HCM, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và khu du lịch, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.