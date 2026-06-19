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Xã hội

HĐND TP.HCM xem xét chủ trương đầu tư 4 dự án trọng điểm

  • Thứ sáu, 19/6/2026 09:33 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nhóm nội dung trọng tâm, đặc biệt là chủ trương đầu tư 4 dự án trọng điểm dự kiến khởi công dịp 2/7 tới.

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Sáng 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ ba, xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung được chú ý.
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Từ sáng sớm, các đại biểu và khách mời có mặt đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ họp quan trọng.
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Kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt với TP.HCM, khi toàn thành phố hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
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Dịp này cũng tròn một năm thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới.

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Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng, đây là dịp để thành phố nhìn lại chặng đường phát triển đã qua, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo.
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Đại biểu xem xét các tờ trình tại kỳ họp.
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Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách và đầu tư công 6 tháng đầu năm, từ đó xác định giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM xem xét các cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị theo mô hình chính quyền hai cấp, khơi thông nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở; cũng như xem xét quyết định các chính sách về y tế, giáo dục, giao thông công cộng và chăm lo cho người có công, đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
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Đáng chú ý, HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031 và chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là 4 công trình trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, bao gồm dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ), Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, cũng như dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành) theo hình thức PPP, hợp đồng BT.
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"Trong thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững", Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ.
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Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 - 20/6.

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