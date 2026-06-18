TP.HCM dự kiến sử dụng phần mềm giám sát thiên tai từ tháng 9/2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang xây dựng phần mềm Giám sát thiên tai TP.HCM, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 9/2026.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở TP.HCM. Ảnh: VOV.

Thông tin được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đưa ra tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 18/6.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 1 đợt triều cường trên báo động III (1,6m) không ghi nhận thiệt hại về nông nghiệp, về người và tài sản, cùng với đó là 12 đợt mưa lớn kèm dông.

Ngày 17/5, địa bàn thành phố ghi nhận đã xảy ra mưa lớn kèm dông, lốc làm hư hỏng nhiều nhà cửa và gãy đổ nhiều cây xanh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương đã triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” kịp thời, khắc phục hậu quả thiệt hại giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Để phòng chống ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn và triều cường, từ đầu năm 2026, UBND T.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các kế hoạch, chỉ thị, phương án chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó có triều cường, mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai như xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai, ứng dụng phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, sở này đang xây dựng phần mềm giám sát thiên tai TP.HCM, dự kiến đưa vào vận hành tháng 9/2026.

Ngoài ra, các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cũng được liên tục cập nhật trên website Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và ứng dụng di động Phòng, chống thiên tai để chính quyền kịp thời điều hành, người dân dễ dàng cập nhật.