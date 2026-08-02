Dự báo thời tiết miền Nam ngày 2/8 khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, tập trung vào chiều tối, nhiệt độ 24-33°C, một số nơi trên 33°C.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, có nơi trên 33°C. Ban ngày, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng với các đợt mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xuất hiện dông.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 2/8

Gió Tây Nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động, góp phần làm giảm cảm giác oi nóng vào buổi trưa nhưng đồng thời tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển, khiến mưa dông xuất hiện nhanh trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 2/8: Có mưa rào và dông, TP.HCM cao nhất 33°C

Thời tiết mát mẻ hơn so với những ngày nắng nóng kéo dài trước đó, nhưng người dân vẫn nên chuẩn bị áo mưa hoặc ô khi ra ngoài để chủ động trước những cơn mưa bất chợt.

Thời tiết TP.HCM có mưa rào và dông

Tại TP.HCM, thời tiết được dự báo có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi mức cao nhất khoảng 31-33°C.

Buổi sáng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động học tập, làm việc và di chuyển. Đến chiều và tối, khả năng xuất hiện mưa tăng lên tại nhiều quận, huyện. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa kèm dông, làm giảm tầm nhìn và gây khó khăn cho người tham gia giao thông vào giờ cao điểm.

Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết trong ngày để chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp, đặc biệt khi có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân cũng như làm hư hỏng cây xanh, biển quảng cáo và các công trình tạm.

Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường thấp trũng ở các đô thị lớn, đặc biệt tại TP.HCM khi kết hợp với triều cường hoặc hệ thống thoát nước quá tải.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo. Khi có dông sét, nên ở trong nhà hoặc công trình kiên cố, đồng thời ngắt các thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn.

Nhận định thời tiết miền Nam ngày 2/8

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày 2/8 cho thấy khu vực tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa có xu hướng gia tăng. Nhiệt độ phổ biến 24-33°C, một số nơi trên 33°C, chưa xuất hiện nắng nóng gay gắt nhưng độ ẩm không khí vẫn ở mức cao.

Người dân tại Nam Bộ và TP.HCM nên chủ động mang theo áo mưa, theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và lưu ý nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh trong các cơn dông. Việc cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên sẽ giúp sắp xếp công việc, đi lại và các hoạt động ngoài trời an toàn, hạn chế những ảnh hưởng do mưa dông bất ngờ gây ra.