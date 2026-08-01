Phát hiện xe tải chở gần 17 tấn trứng non, lòng heo... không rõ nguồn

Cơ quan chức năng Đồng Nai đang điều tra làm rõ các cá nhân liên quan vụ việc gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các lực lượng liên ngành bắt quả tang xe tải chở thực phẩm không rõ nguồn gốc Ảnh: QLTT

Trước đó, qua quá trình làm nhiệm vụ tại bến xe Đồng Nai, tại đây, đoàn liên ngành phát hiện tài xế L.N.H. (32 tuổi) đang cho xe tải biển số 89H-070.xx đậu tại bến và chuyển các bao tải từ khoang đông lạnh di chuyển sang xe tải giao hàng biển số 60H-413.74 do ông N.D.H. (41 tuổi) cầm lái.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe tải chứa lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm bẹ sữa heo, thịt, trứng non, lòng heo và nhiều sản phẩm động vật khác.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch thú y của toàn bộ số hàng hóa trong xe.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm trứng non đông lạnh trong các bao tải. Ảnh: QLTT

Theo sổ sách và phiếu giao nhận thu giữ tại hiện trường, tổng khối lượng thực phẩm đông lạnh lên đến gần 17 tấn. Số hàng này sẽ được phân phối tiêu thụ tại các chợ và quán ăn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng 2 xe tải liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.