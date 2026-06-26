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Xã hội

Phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh quá hạn sử dụng

  • Thứ sáu, 26/6/2026 12:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan Công an và Quản lý thị trường ở Đồng Nai phát hiện hơn 7 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp cùng với Đội Quản lý thị trường Số 1 - Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai, do ông L.T.A (SN 1989) làm giám đốc.

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Cơ quan Công an và Quản lý thị trường kiểm tra kho đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng kiểm tra phát hiện khu vực chế biến chân gà rút xương của công ty này không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Qua kiểm tra bên trong các kho đông lạnh, phát hiện số lượng lớn (tổng cộng hơn 7 tấn) chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

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Khu vực công nhân làm sản phẩm chân gà rút xương.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người đại diện của công ty chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý.

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https://cand.vn/phat-hien-hon-7-tan-chan-ga-dong-lanh-qua-han-su-dung-post814987.html

Theo Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

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