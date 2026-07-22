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Xã hội

Xe máy lao xuống suối, 2 người tử vong

  • Thứ tư, 22/7/2026 13:30 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Người điều khiển xe máy mất lái khi ôm cua trên đoạn Quốc lộ 12 qua bản Cổng Trời (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên), khiến cả xe và hai người lao xuống taluy âm, rơi xuống suối.

Khoảng 22h ngày 21/7, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km127+400 trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Cổng Trời, xã Na Sang (tỉnh Điện Biên), khiến 2 người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, xe máy mang BKS 27X1-035.44 do H.A.D (SN 2009, trú bản Sa Lông 1, xã Na Sang) điều khiển, chở theo H.A.L (SN 2008, cùng bản Sa Lông 1, xã Na Sang), lưu thông theo hướng Na Sang - Mường Lay.

Khi đến khúc cua tại Km127+440, do không làm chủ tốc độ, xe máy mất lái, lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối.

Hậu quả, cả hai nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn làm hư hỏng xe máy, không gây thiệt hại đối với công trình đường bộ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận và giao thông không bị ách tắc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp đo đạc, khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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https://tienphong.vn/hai-nguoi-tu-vong-sau-khi-xe-may-lao-xuong-suoi-post1861658.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

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