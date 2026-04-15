Ôtô mất lái trên đèo Hòn Bà, một người tử vong

Để lên được đỉnh Hòn Bà (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) có độ cao gần 1.600 m so với mực nước biển ngắm cảnh, người dân và du khách phải trải qua một cung đường đèo với địa hình dốc, đường nhỏ.

Vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong mới đây là hồi chuông cảnh báo người dân và du khách cần cẩn trọng khi di chuyển cung đường này.

Trước đó ngày 10/4, ông Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1985, trú Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển ôtô biển kiểm soát 51G-379XX lưu thông trên tuyến đèo Hòn Bà theo hướng về hồ Suối Dầu) khi đến đoạn qua thôn Suối Lau 2 (xã Suối Dầu, Khánh Hòa) bất ngờ mất lái, lao xuống lề phải và đâm vào mương nước ven sườn núi.

Vụ tai nạn khiến ông V.N.L (sinh năm 1958, quốc tịch Canada) tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người khác bị thương, trong đó một người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Tại thời điểm đó, bệnh viện đã khẩn trương phẫu thuật, xử trí cấp cứu, đồng thời theo dõi chặt các trường hợp chấn thương sọ não và cột sống.

Ngày 12/4, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền xã Suối Dầu đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại đèo Hòn Bà. Đến chiều 15/4, các nạn nhân đã chuyển viện đến điều trị tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau sự việc trên, chính quyền xã Suối Dầu đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Hòn Bà; đồng thời kêu gọi người dân, du khách không vứt rác bừa bãi trên tuyến đường này, để đảm bảo khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà xanh, sạch, hài hòa với thiên nhiên.

Tuyến đường đèo Hòn Bà có chiều dài khoảng 37km. Trên cung đường đi, người dân có thể quan sát, ngắm cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, nhà làm việc của bác sĩ Yersin, chùa trúc lâm Hòn Bà...

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, mặt đường tại đây tương đối hẹp, độ dốc trung bình lớn, đặc biệt có nhiều đoạn dốc thắt nút cổ chai và các khúc cua gấp khúc liên tiếp. Vào những ngày lễ, cuối tuần lượng xe ôtô cá nhân di chuyển lên Hòn Bà càng nhiều. Dù đã được kiểm soát, hỗ trợ phân luồng giao thông nhưng mật độ vẫn đông khiến hai ôtô di chuyển chậm, ngược chiều vẫn có thể va chạm vào nhau.

Di chuyển tham quan đỉnh Hòn Bà bằng xe máy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, trú xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ khi di chuyển trên đèo, nhiều đoạn cua liên tục khiến chị và người đồng hành “hú vía” khi bánh xe phanh gấp, khiến bánh xe bị trượt. Rất may cả hai đều an toàn.

“Tôi nghĩ khi di chuyển trên đường đèo, ngoài quan sát kỹ, phương tiện di chuyển cần được kiểm tra kỹ, nhất là độ mòn của lốp và thắng xe. Như vậy hành trình ngắm cảnh mới an toàn và trọn vẹn," chị Thoa cho biết.

Do đặc điểm địa hình núi cao, khu vực đèo Hòn Bà thường xuyên bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, ngay cả vào ban ngày. Độ ẩm cao khiến mặt đường thường xuyên trong tình trạng trơn trượt, làm giảm ma sát của lốp xe và hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện xuống dưới 10m.

Theo các chuyên gia, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ mất lái, lật xe khi vào cua hoặc xuống dốc. Do đó, người dân khi di chuyển trên cung đường này cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh (thắng) trước khi đổ đèo để tránh tình trạng mất kiểm soát do địa hình dốc đứng; hạn chế di chuyển vào những ngày mưa lớn hoặc sau 16 giờ khi sương mù bắt đầu dày đặc...