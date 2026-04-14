Kết quả kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn nữ tài xế

  • Thứ ba, 14/4/2026 07:03 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nữ tài xế.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn nhiều ôtô, xe máy trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nữ tài xế ôtô gây tai nạn là L.T.T (SN 1993, trú tại Hà Nội) và các tài xế liên quan.

Qua kiểm tra, các lái xe đều không có nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như tin đã đưa, khoảng 18h58 ngày 13/4, chị L.T.T điều khiển ôtô mang BKS 30L-221.20 di chuyển trên phố Doãn Kế Thiện hướng về phố Trần Vỹ, khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, đã va chạm với hai xe máy.

Tiếp đó, ôtô của người phụ nữ đã húc vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, và va chạm với ôtô BKS 30E-393.XX đi ngược chiều.

Sau vụ tai nạn, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, hơn 10 phút sau mới xuống xe. Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

