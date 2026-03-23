Nữ tài xế vừa lái xe vừa bấm điện thoại ở Hà Nội

  • Thứ hai, 23/3/2026 21:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản xử phạt nữ tài xế về lỗi dùng điện thoại khi lái ôtô trên đường Giải Phóng.

Nữ tài xế vừa lái xe vừa bấm điện thoại Chiều 23/3, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản xử phạt một nữ tài xế về lỗi dùng điện thoại khi lái ôtô trên đường.

Chiều 23/3, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản xử phạt một nữ tài xế về lỗi dùng điện thoại khi lái ôtô trên đường.

Trước đó, ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ tài xế lái ôtô BKS 30A-439.xx lưu thông trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người này sử dụng điện thoại di động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nu tai xe anh 1

Nữ tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe.

Đoạn video chia sẻ khiến nhiều người bức xúc. Cộng động mạng cho rằng hành vi vừa lái xe, vừa dùng điện thoại tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho những phương tiện khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã xác minh, làm rõ người lái ôtô trên là chị N.T.L. (SN 1991, trú tại Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ôtô.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng điện thoại khi lái ôtô bị xử phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20-22 triệu đồng.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nữ tài xế Hà Nội Nữ tài xế Giao thông Lái xe Điện thoại CSGT Hà Nội

