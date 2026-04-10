Nữ tài xế Grab bị hành hung trên đường Xuân Thủy

Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung trên địa bàn, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Đoàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/4/2026 tại khu vực đường Xuân Thủy, thuộc phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời đưa các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Theo lời kể của anh Văn Đoàn, nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, một cặp vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn với nữ tài xế Grab và bất ngờ lao vào hành hung. “Người phụ nữ bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu, chảy rất nhiều máu và gục xuống ven đường”, anh Đoàn cho biết.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu, nằm bất động, trong khi nhiều người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, nữ tài xế được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều.

Khoảng 20h45, lực lượng Công an phường Cầu Giấy có mặt tại hiện trường, tiến hành khống chế, đưa cặp vợ chồng liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo lãnh đạo địa phương, bước đầu xác định đây là vụ xô xát giữa các cá nhân trong quá trình tham gia giao thông, tuy nhiên cần tiếp tục xác minh cụ thể để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh các vụ hành hung tài xế công nghệ có xu hướng gia tăng thời gian gần đây.

Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi sử dụng bạo lực, nhất là khi nạn nhân là phụ nữ đang mưu sinh trên đường phố. Hành vi tấn công bằng vật cứng như mũ bảo hiểm có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, tùy theo mức độ thương tích và tính chất vụ việc, hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đặc biệt là các hành vi bạo lực.

Đối với các tài xế công nghệ, cần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế tranh cãi với khách hàng hoặc người tham gia giao thông khác, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi phát sinh sự cố.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đang tiếp tục thu thập lời khai, trích xuất camera khu vực để làm rõ diễn biến vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.