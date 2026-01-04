Xử lý vụ vận chuyển 831 kg chân gà đông lạnh bốc mùi hôi thối

Ngày 1/1 Đội Quản lý thị trường số 10 Hà Nội cùng Công an xã Sóc Sơn và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được vận chuyển trên ôtô mang biển kiểm soát 29D-420.11.

Số lượng lớn thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 26 bao tải chứa tổng cộng 831 kg chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi, thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được xác định có tổng trị giá 24.930.000 đồng.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Lưu Văn Hưng, trú tại thôn Chi Đông 1, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, số tiền 17 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Nhập mô tả cho Gần một tấn thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Vụ việc được phát hiện và xử lý ngay trong ngày đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần không nghỉ, không lơ là của lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan phối hợp trong đấu tranh với thực phẩm bẩn. Điều này thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho người dân, trong các dịp lễ, Tết.