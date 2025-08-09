Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi trên xe giường nằm

  • Thứ bảy, 9/8/2025 19:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng CSGT TP Huế trong lúc làm nhiệm vụ đã kiểm tra xe khách biển số Lào, qua đó phát hiện 19 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết trong quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi.

Trước đó, tại vị trí Km800+500 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), tổ công tác CSGT phát hiện ôtô khách Hải Yến mang biển số nước Lào với số hiệu 2345 chạy hướng Bắc - Nam, do tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Cua khau Lao, Cong an TP Hue, Sun, Nguyen Van Khoa, Boc mui anh 1

19 thùng xốp chứa 1 tấn sụn chân gà bốc mùi bị phát hiện, thu giữ trên xe giường nằm lưu thông qua TP Huế.

Qua kiểm tra khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp bọc nylon, bên trong chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi.

Tài xế khai số hàng này được vận chuyển từ cửa khẩu Lào về TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Số hàng hóa kể trên hiện đã bị lực lượng chức năng TP Huế thu giữ để xử lý theo quy định.

Ngọc Văn/Tiền Phong

  • Thừa Thiên - Huế

    Thừa Thiên - Huế
    • Diện tích: 5.033,2 km²
    • Dân số: 1.143.572
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 234
    • Biển số xe: 75

