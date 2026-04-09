Tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc ở Côn Đảo

Sáng 9/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (TPHCM) cho biết đơn vị đã kiểm tra, xử phạt và tịch thu 42 cây mai không có hồ sơ lâm sản.

42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 14h30 phút ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành gồm Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, Công an đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 đặc khu Côn Đảo đến kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc khu dân cư số 5.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 cây mai vàng với tổng khối lượng 0,38 m³ đang được lưu giữ. Qua xác minh, làm việc, xác nhận số cây này thuộc sở hữu của ông Đ.V.T. (36 tuổi, ngụ khu dân cư số 5).

Một trong những cây mai vàng bị tịch thu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết trước đó đã mua tổng cộng 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra Côn Đảo để chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc đã có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hành vi của ông T. được xác định vi phạm quy định theo khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Căn cứ các quy định hiện hành, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông T, với mức tiền phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng là tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết địa điểm kiểm tra và lập biên bản vụ việc không phải là vườn nhà của người dân.

Đây là sân trụ sở cũ của một đơn vị trên địa bàn Côn Đảo. Sau khi có trụ sở mới, phần lớn đơn vị đã chuyển đi, còn lại một số người ở lại, trong đó có ông T. Các cây mai được cắt ngọn, trồng trong chậu để ở sân trụ sở.

Theo ông Hậu, cây mai vàng phân bố nhiều trong rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo. Những cây mai rừng này có hoa và dáng đẹp nên được nhiều người ưa chuộng, tìm kiếm để làm cảnh. Đây chính là nguy cơ dẫn đến việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 19/6/2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo trước đây đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông NVY (SN 1993, cư trú tại Khu dân cư số 3) vì đã có hành vi tàng trữ 23 gốc cây mai có tổng trọng lượng 180 kg. Người này cũng bị phạt số tiền 3 triệu đồng và tịch thu 23 cây mai.