Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

  • Thứ bảy, 7/2/2026 21:32 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Một cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi tới chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), "cụ mai" có dáng thế đồ sộ, tán rộng và giá bán cũng "khủng" không kém.

cay mai anh 1

Chiều 6/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương (ngụ tỉnh Đồng Tháp) - chủ nhân cây mai cho biết, cây cao khoảng 5,5 m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m; phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2 m, tạo dáng thế vững chãi, cổ kính hiếm có.
cay mai anh 2

Theo ông Phương, cây mai có tuổi đời trên dưới 100 năm, được ông mua từ miền Trung cách đây khoảng 10 năm. “Đây là giống mai miền Trung, cây rất già, có bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, cho ý nghĩa con đàn cháu đống nên được nhiều người chơi mai đánh giá cao”, ông Phương nói.
cay mai anh 3cay mai anh 4

Hiện cây mai đang được rao bán với giá 3,7 tỷ đồng. Theo chủ nhân, mức giá này chưa phải cao nhất so với thời điểm thị trường mai cảnh sôi động trước đây; ở giai đoạn đỉnh điểm, giá trị cây này phải cao hơn.

cay mai anh 5

Để đưa cây mai “khủng” từ vườn về chợ hoa xuân Long Xuyên, ông Phương phải mất nhiều thời gian và chi phí lớn. Riêng tiền vận chuyển đã hơn 50 triệu đồng, do cây có trọng lượng nặng, kích thước lớn và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời. Theo ông Phương, việc chăm sóc mai cổ thụ cũng rất công phu, đặc biệt khâu giữ ẩm, ổn định thân nhiệt, tránh sốc nắng và tuốt lá đúng thời điểm để hoa nở rộ đúng dịp Tết.

cay mai anh 6

“Cây hoàn toàn nguyên bản tự nhiên, không cắt ghép hay chỉnh sửa. Đây là cây mai lớn nhất từ trước đến nay tôi đưa ra trưng bày tại chợ hoa xuân”, ông Phương nói.
cay mai anh 7

Ông Phương có hơn 20 năm gắn bó với nghề mua bán, chăm sóc mai cảnh. Dù đã từng đưa nhiều cây mai lớn đi trưng bày, nhưng theo ông, cây mai cổ thụ năm nay "độc nhất” từ trước đến nay, không chỉ tại chợ hoa Long Xuyên mà còn hiếm gặp trên thị trường mai Tết khu vực ĐBSCL.
cay mai anh 8

Bên cạnh cây mai cổ thụ, nhiều cặp mai có dáng đẹp, giá trị hàng trăm triệu đồng cũng được trưng bày tại chợ hoa xuân Long Xuyên, thu hút sự quan tâm của người chơi mai.
cay mai anh 9

Người dân chăm chút, chỉnh sửa dáng mai tại chợ hoa xuân Long Xuyên trước thềm Tết.
cay mai anh 10

Nhiều cây mai có dáng đẹp được trưng bày, tạo nên không gian rực rỡ tại chợ hoa xuân Long Xuyên. Ảnh: Nhật Huy

Sách hay về hoa mai ngày Tết

Truyện ngắn Bán một cành mai ăn Tết (tên truyện được tác giả Hoàng Công Danh chọn đặt cho cả tập truyện) dựng nên khung cảnh chợ Tết đầy ắp hoa và hy vọng mùa Tết đủ đầy của bao nhiêu người, trong đó có một cụ già mang bán một cành mai vườn, và một anh chàng đã thất vọng tới nỗi chỉ còn mong trúng số những ngày cuối năm này, để vớt vát cho một năm tay trắng.

Thông tin mới về thời tiết Tết Bính Ngọ

Từ mùng 1 tới 4 Tết, miền Bắc chỉ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, trời ấm áp. Sang mùng 5 - 6 Tết Nguyên đán, miền Bắc có khả năng mưa rải rác, trời chuyển rét.

8 giờ trước

Giáp Tết, trung tâm TP.HCM và cửa ngõ sân bay ùn ứ từ sáng đến chiều

Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, mua sắm và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khiến mật độ phương tiện trên địa bàn TP.HCM tăng cao.

10 giờ trước

Cận Tết, giá dịch vụ dọn nhà theo giờ tăng gấp 3 vẫn khó tìm

Những ngày cận Tết, giá dịch vụ dọn nhà theo giờ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường nhưng vẫn khó tìm.

15 giờ trước

https://tienphong.vn/cay-mai-tram-tuoi-gia-hon-3-ty-dong-o-an-giang-post1819005.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

cây mai An Giang Đồng bằng sông Cửu Long trăm tuổi mai tiền tỷ An Giang

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý