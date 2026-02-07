Giáp Tết, trung tâm TP.HCM và cửa ngõ sân bay ùn ứ từ sáng đến chiều

Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, mua sắm và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh khiến mật độ phương tiện trên địa bàn TP.HCM tăng cao.

Dòng xe nhích từng chút trên đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, chiều 6/2.

Mất gần 15 phút cho hành trình khoảng 2 km

Trưa 6/2, đứng trên đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), chị Trần Mỹ Lệ (quê Lâm Đồng) liên tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ xe công nghệ đến đón để di chuyển về đường Hồng Hà (khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất). Tuy nhiên, sau nhiều phút đặt xe, tài xế vẫn chưa thể tiếp cận điểm đón.

“Giáp Tết nên bắt xe khó hơn hẳn. Tài xế nhận cuốc rồi mà phải loay hoay cả 10 phút vẫn chưa tới nơi, dù đường không xa. Đường đông, xe cộ chen chúc nên đi rất chậm”, chị Lệ nói.

Chiều cùng ngày, phóng viên thực hiện hành trình bằng xe công nghệ từ cầu Công Lý (phường Xuân Hòa) đến Dinh Độc Lập (phường Bến Thành). Dù chặng đường chỉ dài hơn 2 km nhưng phải mất gần 15 phút. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dòng xe ken đặc, nhiều nút giao ùn ứ, phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hướng từ cầu Công Lý đi dinh Độc Lập) thường xuyên ùn ứ trong những ngày qua.

Phương tiện xếp hàng di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Phương tiện ken đặc trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ đường Tôn Đức Thắng đi cầu Sài Gòn) vào lúc 15h ngày 6/2.

Ngồi sau tay lái, anh Nguyễn Quốc Lập, tài xế xe công nghệ, cho biết những ngày giáp Tết, trung tâm TP.HCM đông đúc hơn thường lệ. “Khách đổ về khu vực trung tâm rất nhiều, người đi chụp ảnh ở Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, người đi mua sắm ở các trung tâm thương mại. Chưa kể hàng hóa cuối năm vận chuyển liên tục, nên tuyến đường nào cũng đông. Năm nào cũng vậy, chạy xe vào thời điểm này khá vất vả”, anh Lập chia sẻ.

Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa dịp giáp Tết tăng cao khiến giao thông khu vực trung tâm TP.HCM thường xuyên trong cảnh ùn ứ.

Ùn từ sáng đến chiều

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM những ngày qua rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài. Các tuyến như: Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai... cùng nhiều giao lộ lân cận liên tục trong cảnh xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp. Tại các vòng xoay lớn như công trường Dân Chủ, dòng phương tiện ken đặc, nhích từng chút một, dù thời điểm này chưa phải khung giờ cao điểm buổi chiều.

Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm trên đường Nguyễn Du (đoạn qua bệnh viện Nhi Đồng 2).

Ngồi trên xe máy kẹt giữa dòng phương tiện trên đường Điện Biên Phủ, chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Không chỉ giờ tan tầm, mà trưa hay xế chiều cũng kẹt. Có lúc đứng chờ đèn xanh mà xe không nhúc nhích nổi, chỉ biết chờ”.

Để thoát điểm ùn tắc, một số tài xế đã cho xe di chuyển lên vỉa hè.

Đường công trường công xã Paris, đường Đồng Khởi (trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) tấp nập người và phương tiện chiều 6/2.

Trong khi đó, khu vực cửa ngõ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục là “điểm nóng” giao thông những ngày cận Tết. Trên các trục đường Trường Sơn, Trường Chinh, Cộng Hòa..., phương tiện dày đặc vào giờ cao điểm. Nhiều thời điểm, ô tô, xe máy xếp hàng dài, di chuyển chậm, tài xế liên tục nhích ga rồi lại phanh.

Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế taxi thường xuyên đón trả khách tại sân bay, cho biết: “Giáp Tết lượng khách đi lại tăng mạnh, đặc biệt là khách mang nhiều hành lý. Chỉ cần kẹt xe một đoạn ngắn là trễ chuyến, tài xế cũng áp lực, hành khách thì sốt ruột”.

Đường Trường Sơn (đoạn trước ga T1 và T2 của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) thường xuyên ùn ứ trong những ngày giáp Tết.

Xe đông, khiến giao thông qua khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất liên tục đông đúc, dù chưa phải giờ cao điểm chiều 6/2.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thời điểm cao điểm trước Tết, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến nhiều tuyến cửa ngõ thường xuyên ùn ứ.

“Ngành giao thông đã chủ động xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là trong giờ cao điểm và dịp cao điểm Tết”, ông Hợp nói.

Theo đó, tại các tuyến Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Trường Chinh, Sở Xây dựng phối hợp CSGT điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp lưu lượng thực tế; cập nhật tình hình qua camera, bảng điện tử và phát thanh để hướng dẫn người dân chọn lộ trình thay thế, hạn chế xe vào khu vực sân bay khi không cần thiết. Công tác xử lý vi phạm, kể cả phạt “nguội”, cũng được tăng cường.

Về hạ tầng, ngành chức năng điều chỉnh làn sóng xanh tại ba giao lộ trên trục Trường Chinh (Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa) và mở rộng phần đường cho xe hỗn hợp, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Riêng giao lộ Phan Thúc Duyện - Thăng Long, rào chắn di động được lắp đặt để hạn chế xe rẽ trái trong giờ cao điểm, ưu tiên dòng xe đi thẳng từ hầm chui ra nhà ga T3.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang nghiên cứu cấm ô tô rẽ phải từ đường Thăng Long vào đường Nguyễn Cảnh Dị trong khung giờ cao điểm (6h-9h, 16h-19h), dự kiến trình trong tháng 2.