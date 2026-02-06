Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 6/2/2026 18:29 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

Ngày 6/2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy. Hình ảnh cho thấy, chiếc ôtô tông mạnh vào đống gạch bên đường cùng một người ngồi trên xe máy đang dừng cạnh đó.

Đáng nói, tài xế ôtô bước xuống xe, cầm gậy đánh vào một người đàn ông, khi người này đến hỗ trợ nạn nhân và đề nghị giữ nguyên hiện trường. Hình ảnh cũng cho thấy, tài xế cố gắng lôi chiếc xe máy đang dính chặt trước đầu ôtô, không giữ nguyên hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.

Tai nan anh 1

Người đàn ông ngồi trên xe máy bị ôtô tông văng giữa đường Ảnh: cắt từ clip.

Clip sau khi chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận bày tỏ bất bình trước hành động của tài xế ôtô.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 5/2, trước một tiệm tạp hóa trên đường ĐT.742, phường Vĩnh Tân, TP.HCM.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. Hiện, cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

