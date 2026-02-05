Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải tập lái tông vào thành cầu, thầy dạy lái tử vong

  • Thứ năm, 5/2/2026 07:04 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Trong lúc tập lái tại xã Khánh Trung, chiếc xe tải bị mất lái tông vào thành cầu khiến thầy giáo dạy lái xe tử vong tại chỗ, học viên bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 4/2, tại khu vực thôn 11, xã Khánh Trung (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến một xe tải tập lái.

Thay day lai tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thời điểm trên, chiếc xe tải đang trong quá trình tập lái do một học viên điều khiển, trên xe có thầy giáo dạy lái đi cùng để hướng dẫn.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe mất lái, lao vào thành cầu ven đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, một đoạn thành cầu cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến ông V.V.T (sinh năm 1984) - thầy giáo dạy lái ngồi trên xe, tử vong tại chỗ, còn học viên cầm lái bị thương nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

“Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Trước mắt, xác định đây là xe tải tập lái, do học viên điều khiển, trên xe có thầy giáo hướng dẫn,” một cán bộ Công an xã Khánh Trung thông tin.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, làn đường, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát, xử lý tình huống kịp thời.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích, không phóng nhanh, vượt ẩu, tránh chủ quan, lơ là khi lưu thông qua các khu vực cầu, đường hẹp, khúc cua hoặc đoạn đường có địa hình phức tạp.

Trần Minh Quang/VTC News

