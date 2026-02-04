Tin mới vụ tai nạn làm CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong ở Thái Nguyên cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Trưa 4/2, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1B, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc cán bộ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Vụ việc làm hai người tử vong (trong đó có một cán bộ CSGT).

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông kể trên, Cục CSGT cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Theo Cục CSGT, với việc điều khiển xe ben có kích thước dài mà lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chú ý quan sát khi chuyển hướng… gây mất an toàn, tai nạn giao thông là điều không thể chấp nhận được.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, vi phạm của học sinh, sinh viên.

Qua đó, Cục CSGT nhận thấy có rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mỗi ngày. Cụ thể là từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm, 700 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm...

Cá biệt xuất hiện nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông... Thậm chí nhiều đối tượng tiến hành gây sức ép, cản trở chống người thi hành công vụ.

Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm những vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải, để tạo được thói quen nề nếp và ý thức được việc hành nghề lái xe phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.