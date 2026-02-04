Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin mới vụ tai nạn làm CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

  • Thứ tư, 4/2/2026 23:31 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong ở Thái Nguyên cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Trưa 4/2, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1B, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc cán bộ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Vụ việc làm hai người tử vong (trong đó có một cán bộ CSGT).

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông kể trên, Cục CSGT cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Theo Cục CSGT, với việc điều khiển xe ben có kích thước dài mà lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chú ý quan sát khi chuyển hướng… gây mất an toàn, tai nạn giao thông là điều không thể chấp nhận được.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, vi phạm của học sinh, sinh viên.

Qua đó, Cục CSGT nhận thấy có rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mỗi ngày. Cụ thể là từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm, 700 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm...

Cá biệt xuất hiện nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông... Thậm chí nhiều đối tượng tiến hành gây sức ép, cản trở chống người thi hành công vụ.

Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm những vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải, để tạo được thói quen nề nếp và ý thức được việc hành nghề lái xe phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Một CSGT bị ôtô đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải ở gần đường tròn Tân Long (Thái Nguyên) khiến hai người tử vong, trong đó có một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

8 giờ trước

Người dân ghi hình xe biển xanh đỗ sai, bùn đất che biển gửi CSGT

Nhận phản ánh của người dân về ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và biển số bị bùn đất che mờ, Cục trưởng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác minh, xử lý.

13:23 2/2/2026

Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

Đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

11:19 21/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

    Mien Bac sap co nhieu ngay mua hinh anh

    Miền Bắc sắp có nhiều ngày mưa

    4 giờ trước 20:04 4/2/2026

    0

    Dự báo từ đêm 6/2 đến ngày 9/2, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau đó, trong các ngày 11-13/2, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác.

    Bat giu hai tau cat tac hinh anh

    Bắt giữ hai tàu cát tặc

    5 giờ trước 19:02 4/2/2026

    0

    Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam, tỉnh Nghệ An.

