Người dân ghi hình xe biển xanh đỗ sai, bùn đất che biển gửi CSGT

Nhận phản ánh của người dân về ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và biển số bị bùn đất che mờ, Cục trưởng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác minh, xử lý.

Ngày 2/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý sau khi nhận được phản ánh của người dân về trường hợp ô tô biển xanh ở tỉnh Cao Bằng vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xe ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định.

Cụ thể, người dân gửi thông tin kèm hình ảnh xe ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và có biển số bị bùn đất che mờ đến đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác định chủ xe thuộc một cơ quan trên địa bàn tỉnh và mời tài xế H.Q.A. (SN 2003, trú tại Cao Bằng) đến làm việc.

Quá trình làm việc, tài xế H.Q.A. thừa nhận lái ô tô 11A-008.XX (nền xanh, chữ trắng) và đỗ xe sai quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế H.Q.A. với lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng và đỗ xe. Với lỗi này, tài xế H.Q.A. bị phạt 900.000 đồng.

Giải thích việc biển số xe bị bùn đất che mờ chữ và số, tài xế H.Q.A. cho biết do vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại khu vực có đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời khai của tài xế và kết quả xác minh thực tế về lộ trình di chuyển, lực lượng CSGT đã nhắc nhở tài xế H.Q.A. phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, lực lượng chức năng không lập biên bản xử phạt lỗi này với tài xế H.Q.A. do anh gặp tình huống bất khả kháng.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe và quy định về biển số để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.