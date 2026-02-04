Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một CSGT bị ôtô đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

  • Thứ tư, 4/2/2026 15:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải ở gần đường tròn Tân Long (Thái Nguyên) khiến hai người tử vong, trong đó có một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h32 ngày 4/2, trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối, phường Cao Ngạn đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm trên, trong khi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại phường Cao Ngạn, chiếc xe ben bất ngờ đâm vào sau xe tải. Vụ tai nạn khiến cán bộ CSGT và một người dân tử vong tại chỗ.

CSGT anh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến cán bộ CSGT và một người dân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, đồng thời điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng nay, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người thiệt mạng. Cụ thể, hơn 4h cùng ngày, tài xế 31 tuổi lái xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi TP.HCM. Khi đến đoạn km06+500 (phường Long Trường), xe đầu kéo va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái.

Lúc này, một xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đi tới tông vào xe tải của tài xế 27 tuổi. Vụ việc khiến tài xế xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong tại chỗ, 3 xe hư hỏng.

CSGT xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe đầu kéo trong lúc chuyển làn thì va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái, trong khi xe tải còn lại cũng không giữ khoảng cách an toàn.

Giằng co với CSGT để bạn bỏ chạy khi bị đo nồng độ cồn ở TP.HCM Tối 11/1, Công an TP.HCM thông tin về clip vụ việc hai nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn.

Người dân ghi hình xe biển xanh đỗ sai, bùn đất che biển gửi CSGT

Nhận phản ánh của người dân về ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và biển số bị bùn đất che mờ, Cục trưởng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác minh, xử lý.

13:23 2/2/2026

Phạt 10 triệu đồng tài xế xe đầu kéo chở ống cống chênh vênh

Phòng CSGT Hà Nội xử phạt tài xế Đ.Đ.C. với hành vi chở nhiều ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn khi đi trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

32:1946 hôm qua

Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

Đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

11:19 21/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

