Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phó chủ tịch Hà Nội được giới thiệu để bầu Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

  • Thứ ba, 17/3/2026 11:44 (GMT+7)
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Quyền đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cho biết, việc điều động, phân công này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền.

Đồng thời, ông Dũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách. Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê Hà Nội, từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Đăng Quỳnh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

18 giờ trước

Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

13:17 2/3/2026

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

19:04 9/1/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

https://vtcnews.vn/pho-chu-tich-ha-noi-nguyen-manh-quyen-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-hung-yen-ar1008009.html

Minh Khang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Duong Vanh dai 2,5 doan Cau Giay dan lo dien hinh anh

    Đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy dần lộ diện

    3 phút trước 13:28 17/3/2026

    0

    Mặt bằng rộng lớn của dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng dần được hình thành sau nhiều ngày triển khai di dời hộ dân, thu hồi đất và phá dỡ.

    Chu dau tu xin loi 8 ho dan o Dong Nai hinh anh

    Chủ đầu tư xin lỗi 8 hộ dân ở Đồng Nai

    2 giờ trước 11:33 17/3/2026

    0

    Đại diện Ban Quản lý dự án đã họp các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi hạ cốt nền đường. Tại đây đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận trong quá trình thi công không tránh khỏi thiếu sót.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý