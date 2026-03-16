Ông Trần Đăng Quỳnh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ thạc sỹ quản lý Nhà nước về an ninh, tiến sĩ kinh tế quốc tế.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc toàn diện.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Đăng Quỳnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Trần Đăng Quỳnh cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Ninh Bình phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trung tâm công nghệ cao của liên vùng và cả nước, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.