Vị trí đặt chốt kiểm soát vụ tai nạn khiến trung tá CSGT hy sinh

  • Thứ năm, 5/2/2026 07:01 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Theo Cục CSGT đối chiếu với hiện trường, clip ghi nhận có thể thấy việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

Liên quan vụ tai nạn xảy ra hồi 11h35 ngày 4/2, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), làm một cán bộ CSGT hy sinh, nhiều người cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của CSGT là chưa đúng quy định.

CSGT hy sinh anh 1

Hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, Bộ Công an, đối chiếu với hiện trường vụ việc, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc có thể thấy việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định.

Cục CSGT cho hay, việc kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên; đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng không vật cản che khuất tầm nhìn; đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành hai chiều đường, mỗi bên có hai làn đường (mỗi làn rộng 3,75 m), có lề đường.

Bên cạnh đó, ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt hai chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ; CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe ben BKS 20C-211.76 (là xe gây tai nạn) cho thấy đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định.

Đồng thời, clip cũng cho thấy tài xế xe ben BKS 20C-211.76 có kích thước dài nhưng lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, mà đánh lái sang phải (theo kiểu thói quen đi điền vào chỗ trống)... gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ thì bị ô tô BKS 20C - 211.76 do tài xế Trần Đức Vũ (SN 2003, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) cầm lái, lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Hải.

Cú va chạm làm Trung tá Hải hy sinh tại hiện trường. Vụ tai nạn cũng khiến một người dân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thụ lý, điều tra vụ việc.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong ở Thái Nguyên cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải ở gần đường tròn Tân Long (Thái Nguyên) khiến hai người tử vong, trong đó có một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nhận phản ánh của người dân về ô tô biển xanh dừng đỗ sai quy định và biển số bị bùn đất che mờ, Cục trưởng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xác minh, xử lý.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/cuc-csgt-noi-ve-vi-tri-dat-chot-kiem-soat-vu-tai-nan-khien-trung-ta-hy-sinh-ar1001565.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

