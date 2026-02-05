Bí thư TP.HCM thị sát việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Đến các công trình cảnh quan đang được chỉnh trang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thiện một số hạng mục để phục vụ người dân.

Sáng 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trực tiếp khảo sát công tác chỉnh trang đô thị khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, công viên tạm thời tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát khu vực chợ Bến Thành, phường Bến Thành. Ảnh: Hoàng Hùng.

Đi cùng đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ban ngành.

Tại các điểm đến, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM đã nghe các đơn vị thi công báo cáo công tác chỉnh trang những công trình trên.

Tại khu vực chợ Bến Thành, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo đơn vị thi công nghiên cứu lắp đặt thông gió, đồng thời sửa chữa nhà vệ sinh để phục vụ tốt hơn cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát khu vực công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa. Ảnh: Hoàng Hùng.

Tại khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa, ông Trần Lưu Quang yêu cầu địa phương và đơn vị nghiên cứu bố trí thêm khu vực đường sách để thu hút người dân đến tham quan, vui chơi.

Đối với công viên tạm thời tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu địa phương và đơn vị tiếp tục hoàn thiện công trình để phục vụ người dân đến tham quan.

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý các đơn vị phải giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt nhà vệ sinh công cộng phải sạch sẽ và phục vụ miễn phí.

Đại diện lãnh đạo địa phương có công trình công viên tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam cho biết sau khi tiếp nhận bàn giao công trình từ nhà đầu tư, phường sẽ tiếp tục duy tu, chăm sóc để công trình luôn xanh, sạch, đẹp.

Cũng theo ông Nam, đối với công trình tại Hồ Con Rùa, ngoài việc duy tu, chăm sóc, phường sẽ tiếp tục chỉnh trang để hình thành không gian phục vụ người dân đọc sách và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, những công trình chỉnh trang đô thị đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân.

Ông Trần Lưu Quang cũng thông tin, thành phố dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài vào ngày 12/2 (nhằm 25 tháng Chạp) tới.