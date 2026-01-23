Tiểu sử ông Trần Lưu Quang, tân Ủy viên Bộ Chính trị

|
Trần Lưu Quang
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM
Sinh ngày 30/8/1967 tại Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Ủy viên Bộ Chính trị XIV
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cơ khí, Cao cấp Lý luận chính trị
2001-2003
Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
2003-2006
Phó ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh
2006-2008
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh
2008-2010
Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
2010-2011
Bí thư huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
1/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
6/2011
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016
7/2015
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015
10/2015-2/2019
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
11/2015-7/2016
Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
2/2019-10/2020
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
10/2020
Tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
4/2021
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
1/2023
Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026
21/8/2024
Trưởng ban Kinh tế Trung ương
1/2025
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
8/2025
Bí thư Thành ủy TP.HCM
23/1/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV