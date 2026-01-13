Giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với 100% cử tri biểu quyết, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 13/1, Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Hội nghị cử tri nơi công tác là một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Cũng tại hội nghị, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND TPHCM khóa X.