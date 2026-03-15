Bệnh nhân vừa truyền hóa chất vừa bỏ phiếu bầu cử tại giường bệnh

Nhiều bệnh nhân đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội) xúc động khi được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh.

Sáng 15/3, hòa chung trong không khí bầu cử của cả nước, tại Bệnh viện E, thuộc khu vực bỏ phiếu số 32 (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), người bệnh và nhân viên y tế cũng tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện E chuẩn bị bỏ phiếu.

Để tạo điều kiện cho những người đang điều trị không thể về địa phương, tổ bầu cử phường Nghĩa Đô đã mang hòm phiếu lưu động đến bệnh viện. Từng lá phiếu được trao tận tay, giúp người bệnh vẫn có thể tham gia bầu cử ngay tại nơi điều trị.

Có mặt tại hội trường bệnh viện, bệnh nhân Lê Phúc Thường (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chăm chú đọc tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Ông cho biết do đang điều trị bệnh nên không thể về quê tham gia bầu cử, vì vậy đã đăng ký bầu cử tại bệnh viện. “Dù đang nằm viện nhưng vẫn được tham gia bầu cử, tôi rất xúc động”, ông Thường chia sẻ.

Bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động diễn ra tại khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, khi bệnh nhân Trần Kim Ngọc (sinh năm 1962, quê Ninh Bình) đang truyền hóa chất điều trị ung thư thực quản. Do không thể rời khỏi giường bệnh, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nơi để ông thực hiện quyền bầu cử.

Dù đang trong quá trình điều trị, ông Ngọc vẫn cẩn thận nhận phiếu, đọc thông tin và bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu lưu động.

Cử tri bỏ phiếu trên giường bệnh.

Tại khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và hàm mặt, chị Đỗ Thị Xuân Thu (Hải Phòng) đang điều trị liệt mặt cũng tiến hành bỏ phiếu bầu cử ngay tại giường bệnh. Chị Thu cho biết rất vui khi dù đang điều trị vẫn có thể tham gia bầu cử, thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân.

Lá phiếu từ giường bệnh.

Theo đại diện bệnh viện, trong sáng 15/3, các cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện đăng ký bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 32 đã hoàn thành công tác bầu cử thông qua hòm phiếu lưu động.

Những lá phiếu được bỏ ngay bên giường bệnh đã tạo nên khoảnh khắc xúc động, khi tinh thần trách nhiệm công dân vẫn được thực hiện ngay cả trong lúc người bệnh đang chống chọi với bệnh tật.