Huyền thoại tình báo Tư Cang đi bỏ phiếu bầu cử ở tuổi 98

Hôm nay 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP.HCM , công tác chuẩn bị của các điểm bỏ phiếu sẵn sàng từ 6h sáng, quy định được phổ biến cho các cán bộ thêm một lần nữa trước khi đón cử tri đến bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu số 53 (gồm khu phố 74-75, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), từ 6h30, nhiều cử tri đã có mặt để làm thủ tục bỏ phiếu.

Trong số những cử tri có mặt sớm này, có Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang, 98 tuổi) - là cử tri thuộc khu phố 74.

Cách đây 2 tuần, cán bộ khu phố đến tận nhà Đại tá Nguyễn Văn Tàu để ngỏ ý hỗ trợ thùng phiếu phụ (mang thùng phiếu đến nhà trong ngày bầu cử) vì tuổi ông đã cao. Tuy nhiên, ông từ chối vì muốn trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình như hầu hết mọi cử tri khác.

Với nhân vật đặc biệt này, phường Thạnh Mỹ Tây ngỏ lời mời ông là người bỏ lá phiếu đầu tiên của phường trong ngày bầu cử.

"Nhà gần đây, mà sức vẫn còn, thì mình đi chứ. 80 năm trước bỏ lá phiếu đầu đời trong ngày tổng tuyển cử đầu tiên, 80 năm sau vẫn còn sống thì phải đến bỏ phiếu chứ", Đại tá Nguyễn Văn Tàu phấn khởi chia sẻ sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây đã tổ chức Hội nghị giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ khu phố nhằm quán triệt, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày bầu cử chính thức này, các cử tri đến bỏ phiếu đều được cán bộ khu phố hướng dẫn, hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình.

Cử tri phấn khởi khi được tự tay bầu, chọn người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

"Tôi dậy từ 5h30, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đến đây. Phấn khởi lắm khi được tự mình bầu chọn. Tôi cũng hy vọng những người trúng cử sẽ đại diện nhân dân để đề xuất, truyền tải những ý kiến cần thiết đến Quốc hội", một cử tri tại khu phố 75 nói.

Trên địa bàn Thành phố có gần 9,7 triệu cử tri với 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 41 đơn vị được bầu 3 đại biểu mỗi đơn vị, đơn vị còn lại có hai đại biểu.

Nhiều khu vực bỏ phiếu tại TP.HCM đã hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, tổ chức kiểm tra, rà soát và chạy thử nghiệm quy trình bỏ phiếu.

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.

