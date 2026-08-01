Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn bốc lên tại công ty nội thất

  • Thứ bảy, 1/8/2026 20:44 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Chiều 1/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty nội thất ở xã Thường Tín (Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên làm nhiều người hoảng hốt.


Theo người dân, khoảng gần 16h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại Công ty Cổ phần nội thất P.H, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở dập lửa.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường đám cháy đã lan rộng ra xung quanh.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Được biết, diện tích công ty trên khoảng 800m2, khu vực xảy ra hỏa hoạn khoảng 100m2 là nơi chứa mùn cưa, phế liệu.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Quảng Ninh: Cháy lớn tại cảng cá, 19 xuồng máy bị thiêu rụi

Hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 1/8 tại Cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà, Quảng Ninh, thiêu rụi 19 xuồng máy của người dân và cơ quan chức năng.

8 giờ trước

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc, tài xế dập lửa bất thành

Xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, tài xế vẫn không thể khống chế đám cháy.

30:1793 hôm qua

Cháy nhà ở Lào Cai, 4 người trong gia đình bị thương

Vụ cháy tại ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản trong khu vực bếp bị thiêu rụi.

18:33 29/7/2026

https://tienphong.vn/ha-noi-khoi-den-cuon-cuon-boc-len-tai-cong-ty-noi-that-post1864493.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

cháy Hà Nội khói đen công ty nội thất ngùn ngụt

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý