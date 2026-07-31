Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc, tài xế dập lửa bất thành

Xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, tài xế vẫn không thể khống chế đám cháy.

Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn gần nút giao Tân An.

Khoảng 10h ngày 31/7, một xe tải lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây bất ngờ bốc cháy khi đến gần nút giao Tân An, khu vực giáp ranh giữa phường Khánh Hậu và phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, phần sau xe tải bất ngờ bốc khói. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trong thùng hàng. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, tài xế vẫn không thể khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, không để lan sang các phương tiện khác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một phần xe tải bị hư hỏng. Sự cố cũng làm các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, di chuyển chậm.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.