Xe chở khách du lịch cháy trơ khung

Xe chở khách du lịch đang lưu thông bên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe chở khách du lịch bị cháy trơ khung trên đường biển Nha Trang.

Đến 11h30 ngày 29/7, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa khống chế được vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, nằm sát biển Nha Trang.

Trước đó, sáng cùng ngày, xe khách này đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Trường Đại học Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Một số người dân cho hay, họ nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ phương tiện trước khi khói bốc lên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có hàng chục hành khách và tất cả kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe này.

Nhiều hành lý của du khách được khuân ra để trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Nhận tin báo, Đội 3 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 11h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng địa phương đã khống chế được đám cháy này.

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV, đây là chiếc xe chở khách du lịch có biển số của tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc TP Đồng Nai), phần lớn khung xe đã bị lửa thiêu rụi và chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trong khi đó, nhiều hành lý của du khách đã được khuân ra khỏi xe và bỏ trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.