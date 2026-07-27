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Xã hội

Tai nạn xe khách, 5 người bị thương

  • Thứ hai, 27/7/2026 13:39 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Xe khách chở 21 người lưu thông trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C, tuyến đường nối Nha Trang với Đà Lạt, bất ngờ mất lái lao vào vách núi, khiến 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trưa 27/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 6h cùng ngày, tại đèo Khánh Lê đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát Đà Nẵng chở 19 hành khách cùng 2 tài xế lưu thông trên quốc lộ 27C theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt. Khi đến một khúc cua trên đèo Khánh Lê, xe bất ngờ mất lái, lao vào vách núi.

Cú va chạm khiến phần hông phải của xe bị biến dạng, nhiều cửa kính vỡ. Hành khách hoảng loạn, 5 người bị thương ở tay và chân, được đưa ra khỏi xe để chờ lực lượng y tế đến cấp cứu.

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Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa sơ cứu tại chỗ cho các hành khách.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động 4 xe cứu thương cùng lực lượng y tế địa phương đến hiện trường chỉ sau hơn 10 phút. Các nạn nhân được phân loại, sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Cùng thời điểm, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (khu vực Khánh Vĩnh) có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực xảy ra tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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https://tienphong.vn/tai-nan-xe-khach-tren-duong-nha-trang-da-lat-nhieu-nguoi-bi-thuong-post1862930.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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