Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe ben tông sập cửa hàng ở TP.HCM, cả gia đình nhập viện

  • Thứ ba, 28/7/2026 10:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 28/7, cơ quan chức năng phường Thủ Đức, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 27/7, xe ben mang biển số 50H-351.xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

Khi vừa qua giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50m, chiếc xe ben bất ngờ mất kiểm soát, tông văng hơn 20m dải phân cách bằng thép giữa đường. Phương tiện này sau đó tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào cửa hàng kinh doanh kính mắt bên đường.

xe ben tai nạn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần mặt tiền cửa hàng bị đổ sập, cabin xe ben chui sâu vào bên trong.

Anh Huỳnh Chí Kiến, người sống đối diện hiện trường, cho biết sau tiếng va chạm lớn, bụi từ căn nhà đổ sập bay mù mịt. Nghe tiếng kêu cứu từ bên trong, anh cùng nhiều người dân nhanh chóng dỡ các tấm sắt chắn cửa, đưa hai vợ chồng và hai con nhỏ trong cửa hàng ra ngoài.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, xe ben nằm chắn ngang phần vỉa hè, đầu xe cắm sâu vào căn nhà. Nhiều mảng tường, mái tôn, khung sắt và đồ đạc nằm ngổn ngang.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng kính mắt), cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, cả gia đình vừa đóng cửa đi ngủ được khoảng 10 phút. Hai con trai nằm ngủ ở khu vực phía ngoài, còn vợ chồng anh nằm bên trong. Khi xe ben lao vào cửa hàng, phần cabin ép vợ chồng anh sát vào tường khiến cả hai không thể tự thoát ra ngoài.

“Lúc đó tôi quá hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. May mắn có hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, chạy sang kéo cả gia đình ra khỏi căn nhà”, anh Quân kể.

xe ben tai nạn ảnh 2

Cửa hàng mặt tiền bị hư hỏng nặng.

Cả gia đình anh Quân sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra, sơ cứu. Vợ và hai con của anh Quân bị trầy xước nhẹ. Đến khoảng 2h sáng, anh đưa vợ con về nhà người thân ở tạm. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Theo anh Quân, tài sản bị thiệt hại có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của gia đình. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên và giải quyết quyền lợi chính đáng cho gia đình.

Xe bồn mất phanh tông sập nhà dân, 2 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra chiều 17/7 trên đường ĐT.752C, đoạn qua xã Minh Đức, TP Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

21:24 17/7/2026

Xe tải tông sập tường nhà dân tại Đồng Tháp

Ngày 12/4, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một chiếc xe tải nghi do mất thắng tông sập tường của nhà người dân trên quốc lộ 60.

19:08 12/4/2026

Ôtô đâm sập cửa nhà dân, cuốn một người vào gầm

Chiếc ôtô 4 chỗ tông sập cửa nhà dân ở phường Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên) và cuốn một người đàn ông vào gầm.

09:48 17/2/2025

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp...

https://tienphong.vn/xe-ben-tong-sap-cua-hang-o-tphcm-ca-gia-dinh-nhap-vien-post1863124.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

xe ben tai nạn TP.HCM tai nạn xe ben xe đâm nhà dân tai nạn giao thông

    Đọc tiếp

    Tông dải phân cách, 2 thanh niên tử vong

    Tông dải phân cách, 2 thanh niên tử vong

    21 phút trước 11:08 28/7/2026

    0

    Rạng sáng 28/7, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), khiến 2 thanh niên tử vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý