Tông dải phân cách, 2 thanh niên tử vong

Rạng sáng 28/7, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), khiến 2 thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Trí/Tiền Phong.

Sáng 28/7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19B, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 cùng ngày, tại Km3+500 Quốc lộ 19B (đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông), xe máy BKS 77L2-349.xx do Nguyễn Thế K. (SN 2005, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển, chở theo Nguyễn Minh C. (SN 2001, trú cùng địa phương), bất ngờ tông vào dải phân cách bên đường.

Rạng sáng 28/7, trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên tử vong.

Sáng 28/7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19B, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 cùng ngày, tại Km3+500 Quốc lộ 19B (đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông), xe máy BKS 77L2-349.xx do Nguyễn Thế K. (SN 2005, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển, chở theo Nguyễn Minh C. (SN 2001, trú cùng địa phương), bất ngờ tông vào dải phân cách bên đường.