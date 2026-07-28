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Xã hội

Cứu cháu bé giữa dòng nước xiết

  • Thứ ba, 28/7/2026 12:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, cứu sống cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết.

Cháu bé bị đuối nước được ông Thành cứu.

Ngày 28/7, UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng đã cứu cháu Nguyễn Xuân Thành (SN 2022, trú xã Đại Phúc) bị đuối nước.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng đi bộ tập thể dục dọc theo bờ kè Sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành đến cuối bờ kè thuộc khu vực xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc).

Đến khoảng 18h30, ông phát hiện cháu bé đang trôi giữa dòng nước xiết và có biểu hiện đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, ông Đáng nhảy xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo để cứu cháu bé.

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Ông Trần Quang Đáng cứu cháu bé.

Bơi theo được khoảng 100m, ông Đáng bắt kịp và đưa cháu vào bãi bồi gần đó thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau vài phút, cháu bé tỉnh táo trở lại.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã liên hệ được với bố mẹ cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

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Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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