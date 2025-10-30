Thót tim giải cứu bé trai bám tấm gỗ mục ở chân cầu Rồng

Vụ giải cứu cháu bé tại Đà Nẵng khiến nhiều người “thót tim” nhưng cũng lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và phản ứng nhanh của người dân trong thiên tai.

Khoảng 22h45 ngày 29/10, anh Trần Trọng Tuấn (48 tuổi, sinh sống tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) đi dạo trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng để quan sát mực nước lũ sông Hàn. Lúc này, anh phát hiện một bé trai khoảng 9 tuổi bị dòng nước cuốn trôi, dạt vào khu vực chân cầu Rồng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, cố bám vào một tấm gỗ mục trôi sát bờ.



Cháu bé được đưa lên bờ trong tình trạng hoảng loạn.

Ngay lập tức, anh Tuấn hô hoán rồi cùng một số người đi đường vượt qua lan can bờ sông, lao xuống tiếp cận cháu. Nhóm người cứu hộ nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng để đưa cháu lên bờ an toàn.

Khi được cứu lên trên, cháu bé tái nhợt, toàn thân ướt sũng trong mưa lạnh, run lẩy bẩy, hoảng loạn vì suýt đuối nước nên chưa nói được lời nào.

Anh Tuấn cho biết: “Lúc đó nước lũ chảy xiết, đục ngầu, nhìn cháu giữa dòng chới với trôi tới, tôi chỉ kịp nghĩ phải làm sao kéo cháu lên thật nhanh. Khi chạm được vào tay cháu, tôi thở phào, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không bị trượt chân. Cứu được cháu lên bờ, tôi mới thấy người mình run lẩy bẩy”.

Khoảnh khắc cứu người được ghi hình và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Xem được thông tin trên mạng, khoảng 30 phút sau, cậu và bà ngoại của cháu bé đã đến hiện trường đón cháu, đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bà không quên cảm ơn những “người lạ” tốt bụng đã hết lòng cứu mạng cháu mình.

Theo người nhà, gia đình sinh sống tại phường An Hải, cách khu vực cháu bé gặp nạn khoảng hơn 3 km. Tối cùng ngày, cháu mở cửa ra ngoài chơi rồi bị lạc, gia đình lo lắng tìm kiếm suốt hơn hai giờ đồng hồ. Khi thấy đoạn livestream cứu người, họ lập tức lần theo vị trí để đến đón cháu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hàn dâng cao, dòng chảy mạnh, mặt bờ trơn trượt. Nhiều người dân xung quanh chủ động dừng xe, chiếu đèn điện thoại, hỗ trợ ánh sáng cho nhóm cứu hộ. Sau khi được cứu, cháu bé được người dân thay áo, ủ ấm và bàn giao lại cho gia đình.

Hình ảnh cháu bé được người dân giúp đỡ.

Vụ việc khiến nhiều người “thót tim” nhưng cũng lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và phản ứng nhanh của người dân Đà Nẵng trong mưa lũ. Đoạn clip cứu cháu nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận xúc động

Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt trông coi trẻ nhỏ, hạn chế để trẻ chơi gần khu vực bờ sông, kênh rạch trong mùa mưa; đồng thời chủ động báo tin cho chính quyền khi phát hiện tình huống nguy hiểm.