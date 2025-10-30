Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thót tim giải cứu bé trai bám tấm gỗ mục ở chân cầu Rồng

  • Thứ năm, 30/10/2025 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ giải cứu cháu bé tại Đà Nẵng khiến nhiều người “thót tim” nhưng cũng lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và phản ứng nhanh của người dân trong thiên tai.

Khoảng 22h45 ngày 29/10, anh Trần Trọng Tuấn (48 tuổi, sinh sống tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) đi dạo trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng để quan sát mực nước lũ sông Hàn. Lúc này, anh phát hiện một bé trai khoảng 9 tuổi bị dòng nước cuốn trôi, dạt vào khu vực chân cầu Rồng, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, cố bám vào một tấm gỗ mục trôi sát bờ.

Cuu chau be Cau Rong anh 1

Cháu bé được đưa lên bờ trong tình trạng hoảng loạn.

Ngay lập tức, anh Tuấn hô hoán rồi cùng một số người đi đường vượt qua lan can bờ sông, lao xuống tiếp cận cháu. Nhóm người cứu hộ nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng để đưa cháu lên bờ an toàn.

Khi được cứu lên trên, cháu bé tái nhợt, toàn thân ướt sũng trong mưa lạnh, run lẩy bẩy, hoảng loạn vì suýt đuối nước nên chưa nói được lời nào.

Anh Tuấn cho biết: “Lúc đó nước lũ chảy xiết, đục ngầu, nhìn cháu giữa dòng chới với trôi tới, tôi chỉ kịp nghĩ phải làm sao kéo cháu lên thật nhanh. Khi chạm được vào tay cháu, tôi thở phào, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để không bị trượt chân. Cứu được cháu lên bờ, tôi mới thấy người mình run lẩy bẩy”.

Khoảnh khắc cứu người được ghi hình và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Xem được thông tin trên mạng, khoảng 30 phút sau, cậu và bà ngoại của cháu bé đã đến hiện trường đón cháu, đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bà không quên cảm ơn những “người lạ” tốt bụng đã hết lòng cứu mạng cháu mình.

Theo người nhà, gia đình sinh sống tại phường An Hải, cách khu vực cháu bé gặp nạn khoảng hơn 3 km. Tối cùng ngày, cháu mở cửa ra ngoài chơi rồi bị lạc, gia đình lo lắng tìm kiếm suốt hơn hai giờ đồng hồ. Khi thấy đoạn livestream cứu người, họ lập tức lần theo vị trí để đến đón cháu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hàn dâng cao, dòng chảy mạnh, mặt bờ trơn trượt. Nhiều người dân xung quanh chủ động dừng xe, chiếu đèn điện thoại, hỗ trợ ánh sáng cho nhóm cứu hộ. Sau khi được cứu, cháu bé được người dân thay áo, ủ ấm và bàn giao lại cho gia đình.

Cuu chau be Cau Rong anh 2

Hình ảnh cháu bé được người dân giúp đỡ.

Vụ việc khiến nhiều người “thót tim” nhưng cũng lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và phản ứng nhanh của người dân Đà Nẵng trong mưa lũ. Đoạn clip cứu cháu nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận xúc động

Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt trông coi trẻ nhỏ, hạn chế để trẻ chơi gần khu vực bờ sông, kênh rạch trong mùa mưa; đồng thời chủ động báo tin cho chính quyền khi phát hiện tình huống nguy hiểm.

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, lũ đặc biệt lớn trên các sông

Đến ngày 30/10, mưa ở Đà Nẵng mới có xu hướng giảm dần với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

32:1923 hôm qua

4 người tử vong do ngạt khí trong mưa lũ ở Đà Nẵng

Ngày 28/10, lãnh đạo xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) thông tin về vụ ngạt khí xảy ra tại nhà anh Nguyễn Quang Lành. Hiện, đã có 4 người tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

47:2809 hôm qua

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' bệnh viện lớn nhất miền Trung

Mưa kỷ lục khiến Huế trải qua trận lũ lịch sử trong nhiều năm trở lại đây, nhiều bệnh viện bị nhấn chìm, trong khi nhiều nơi ở Đà Nẵng chìm trong biển nước, cô lập.

10:02 28/10/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://vtcnews.vn/da-nang-thot-tim-canh-giai-cuu-be-trai-bam-tam-go-muc-dat-vao-chan-cau-rong-ar984110.html

Thanh Ba - Hoàng Hà/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cứu cháu bé Cầu Rồng Giải cứu cháu bé Bé trai Bé trai Đà Nẵng Cầu Rồng Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Mua lon gay ngap cuc bo tai dac khu Phu Quoc hinh anh

    Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đặc khu Phú Quốc

    37 phút trước 13:48 30/10/2025

    0

    Tối 29/10, trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ với lượng mưa đo được 120 mm - cao nhất kể từ năm 2000 đến nay, đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ngập sâu.

    18 nguoi chet, mat tich vi mua lu mien Trung hinh anh

    18 người chết, mất tích vì mưa lũ miền Trung

    3 giờ trước 11:04 30/10/2025

    0

    Đến 7h sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2–3m. Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý