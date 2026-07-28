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Xã hội

Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

  • Thứ ba, 28/7/2026 11:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các đại biểu đã thông qua tờ trình và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ngày 28/7, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng thay ông Lê Trí Thanh. Trước đó, ông Lê Trí Thanh Thanh được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế và được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh 51 tuổi, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Ngữ văn. Ông từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng.

Tháng 1/2019, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Tháng 7/2020, ông được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, sau đó giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đến tháng 6/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 6/2024, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất đơn vị hành chính, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

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https://vtcnews.vn/ong-nguyen-dinh-vinh-giu-chuc-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tp-da-nang-ar1031377.html

Thanh Ba/VTC News

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