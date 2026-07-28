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Xã hội

Ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

  • Thứ ba, 28/7/2026 10:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, sau khi ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Cũng tại kỳ họp, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm được giới thiệu để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, ông Nguyễn Đức Tâm đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2003, ở Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Tâm từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký; Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ đầu năm 2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Hôm qua (27/7), tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tâm được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

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https://vtcnews.vn/ong-nguyen-duc-tam-lam-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ngai-ar1031359.html

Thanh Ba/VTC News

Chủ tịch quảng ngãi Quảng Ngãi công tác cán bộ nguyễn đức tâm quảng ngãi

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