Tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên Quốc lộ 1A, một tài xế tử vong

  • Chủ nhật, 22/3/2026 16:59 (GMT+7)
Sau cú va chạm mạnh, xe tải Howo đẩy xe ôtô 7 chỗ lên dải phân cách giữa Quốc lộ 1A rồi vượt qua dải phân cách, tông trực diện vào xe ben đang di chuyển ngược chiều.

Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên, ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho biết trưa cùng ngày, trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn xã An Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ôtô khiến một tài xế tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11 giờ ngày 22/3, tại Km427+400 trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua xóm Nam Thịnh, xã An Châu, tỉnh Nghệ An, xe tải Howo biển kiểm soát 29K-017.xx đang lưu thông theo hướng An Châu-Diễn Châu thì va chạm với xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-677.xx chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, xe tải Howo biển kiểm soát 29K-017.xx đẩy xe ôtô 7 chỗ lên dải phân cách giữa Quốc lộ 1A rồi vượt qua dải phân cách, tông trực diện vào xe ben mang biển kiểm soát 198.xx đang di chuyển ngược chiều ở làn đường đối diện.

Hậu quả, tài xế điều khiển xe Howo biển kiểm soát 29K-017.xx mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ.

Ít nhất hai người trong xe 7 chỗ biển kiểm soát 37K-677.xx và tài xế xe ben biển kiểm soát 198.xx bị thương, được người dân ứng cứu, đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải và xe ben hư hỏng nặng, phần đầu của 2 này xe biến dạng hoàn toàn. Xe 7 chỗ bị lật nghiêng tại hiện trường.

Hạ tầng giao thông tại khu vực (một số cột đèn đường, biển tín hiệu giao thông, dải phân cách...) bị húc đổ, hư hại; giao thông trên Quốc lộ 1A qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, trong đó có Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông, phối hợp khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải An/Vietnam+

