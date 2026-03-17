Xe đầu kéo va chạm xe máy, một phụ nữ tử vong

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:43 (GMT+7)
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái (TP. Huế), làm một phụ nữ địa phương tử vong tại chỗ.

Chiều 16/3, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường, làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong ngày, tại vị trí Km804+800 trên Quốc lộ 1, thuộc tổ dân phố Thượng An 2, phường Phong Thái, tài xế Lê Minh C. (SN 1988, trú tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 77H-041.xx kéo rơ-moóc 77R-046.xx, chở theo anh Hồ Hùng M. (SN 1986, trú xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) lưu thông theo hướng Huế - Quảng Trị.

Khi đến vị trí kể trên, phương tiện này xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 75C1-28x.xx do bà L.T.H (SN 1968, trú phường Phong Thái) điều khiển cùng chiều phía trước, đang chuyển hướng rẽ trái. Cú va chạm khiến bà L.T.H tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe đầu kéo âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải biến dạng kỳ quái, phụ xe tử vong

Ngày 12/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

15:45 12/3/2026

Tai nạn nghiêm trọng giữa hai mô tô, 4 thanh niên tử vong

Đêm 3/3, tại Quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe mô tô khiến 4 thanh niên tuổi từ 15 đến 20 tử vong.

10:50 4/3/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Dao trung dan phao 105 mm khi lam vuon hinh anh

    Đào trúng đạn pháo 105 mm khi làm vườn

    35 phút trước 07:08 17/3/2026

    0

    Trong lúc đào đất làm vườn, một người dân tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một quả đạn pháo 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

